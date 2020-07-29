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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da Kurban Bayramı tedbirleri

İHA

Adana'da Kurban Bayramı tedbirleri

Adana'da korona virüsü salgınının gölgesinde gerçekleştirilecek Kurban Bayramı tatili süresince bir dizi önlem alındı.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince, vatandaşların gerek kurban alışverişi ve kesimini, gerekse bayram ziyaretlerini İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeler ile Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunın belirlediği kurallar dahilinde gerçekleştirmeleri, toplum sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.
Açıklamada, korona virüs bulaşının artmaması için kontrollü sosyal hayatın gerektirdiği maske takma, fiziki mesafeyi koruma ve hijyen kurallarına uyma konularında gerekli uyarıların tatil sürecinde de vatandaşlara hatırlatılacağı 30 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 13.00'den başlayarak; emniyet, asayiş, trafik, sağlık, belediye, iletişim, elektrik, karayolları, demiryolları ve diğer hizmetlerle ilgili bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
" Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerini takviye ederek kendi yönlerinden gerekli tedbirleri alındı.
Kurban Bayramı boyunca İl Emniyet Müdürlüğü, halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde her türlü asayiş olaylarına karşı tedbirlerini alındı.
Kurban Bayramı tatili süresince İl Jandarma Komutanlığına bağlı tüm birimler meydana gelebilecek olayları önlemek ve müdahale etmek için yeterli personeli 24 saat esasına göre görevlendirerek gerekli tedbirleri aldı.
İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ile otoyol emniyet ve trafik timleri 24 saat esasına göre görev başında bulunduruyor.
Valiliğimize gelecek ihbar ve yardım taleplerinde; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak zamanında olaylara müdahale edebilmek için gerekli önlemler alındı.
T.C. Devlet Demiryolları tren seferleri, Covid19 tedbirleri dolayısıyla kaldırıldığından bayram tatili süresince de hizmet vermeyecek.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğünce elektrik arızalarının giderilmesi için nöbetçi personel bulunduracak.
Başta Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere ilçe belediye başkanlıkları da Kurban Bayramı tatili süresince hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için yeterli eleman görevlendirerek gerekli önlemleri alıyor.
Adana Bölge Müdürlüğü kendi birimlerinde arıza ve bakım işleri ile ilgili olarak 24 saat esasına göre ekipler ve nöbetçi amirler bulunduruyor.
İl Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili sorunlarına ve trafik kazalarına anında müdahale etmek üzere yeteri kadar personel görevlendirecek.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince ilimiz ve ilçelerimizde gıda denetimlerini aksatmadan devam edecek.
Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları, Kurban Bayramı tatili süresince doğacak sorun ve ihtiyaçlara karşı araçgereç ve personeli ile birlikte gerekli tedbirleri alacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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