Silahlı saldırıya uğrayan kadın, kolundan yaralandı

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da evinin önünde ismi açıklanmayan bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Aysu Ü. (20), kolundan yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70609 Sokak'ta meydana geldi. Gece evine gelen Aysu Ü., iddiaya göre otomobil ile yanına gelen kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Koluna isabet eden mermiyle yaralanan Aysu Ü., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aysu Ü.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan ismi açıklanmayan saldırganın, olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2020-07-30 07:35:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.