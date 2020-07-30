Yakıt deposunda kaçak telefon ele geçirildi

Adana'da polisin durduğu bir aracın yakıt deposunda 221 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığı önlemek için İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Uygulama sırasında bir hafif ticari araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada yakıt deposunda piyasa değeri 700 bin lira olan 221 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili N.Y. ve N.T. gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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