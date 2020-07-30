Limon üreticileri hasat öncesi endişeli Ağustos ayının sonuna doğru başlayacak limon hasadı öncesi üreticiler ‘ihracat ön izin şartı’nın kaldırılmasını talep ediyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: "Limon ihraç edilmezse dalında kalır"

Türkiye’nin limon ihtiyacının yüzde 35’ini tek başına karşılayan Adana’da üreticiler yaklaşan hasat öncesi ‘ihracat ön izin şartı’nın kaldırılmasını istiyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Eğer mayer cinsi limon yurt dışına gitmezse iç piyasaya fazla geleceğinden dolayı ağaçlarda kalacaktır. Çiftçimiz soğan ve patateste olduğu gibi hüsrana uğramasın” dedi.

Türkiye’nin narenciye üretiminin 3’te 1’ini limon ihtiyacının da yüzde 35’inden fazlasını karşılayan Adana’da limon hasadı Ağustos ayının ortasında başlayacak. Ancak korona virüs nedeniyle limon ihracatına 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ön izin şartı getirildi. Patates ve soğanda zarar eden üreticiler şimdi de yaklaşan limon hasadı öncesi Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin şartının kaldırılmasını talep ediyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Mayıs ayında depolarda kalan limonların belli bir kota açılarak yurt dışına gönderildiğini belirtti.

Narenciye ürünlerinde Mayıs ayındaki poyraz nedeniyle verim sıkıntısı olduğuna ancak mayer cinsi limonun veriminde bir sorun olmadığına dikkat çeken Doğan, “Bu yıl Akdeniz bölgesinin tamamında 1524 Mayıs tarihleri arasında sıcak hava ve kuzeyden esen poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyvelerin çeşitlere göre bazılarında çok bazıların da az dökülme yaşandı. Mayer cinsi limon ama Haziran ayında tekrar çiçek açarak o açığı kapattı. Sadece enterdonat cinsi limonda verim az. Enterdonat cinsi limon sadece yurt dışına satıldığı için onun iç piyasa ile ilgisi yok. Ancak mayer cinsi limon hem iç hem de dış piyasaya gittiği için bu limonun mutlaka yurt dışına gönderilmesi gerekir” diye konuştu.

Üreticilerin soğan ve patateste olduğu gibi sorun yaşamamasını istediklerini belirten Doğan, “Eğer ‘ihracat ön izin şartı’ olursa limon çiftçinin elinde kalır ve zarar eder. Çiftçinin zarar etmemesi için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den biran önce ‘ihracat ön izin şartı’nın kaldırılmasını talep ediyoruz. Eğer limon yurt dışına gitmezse iç piyasaya fazla geleceğinden dolayı ağaçlarda kalacaktır. Çiftçimiz soğan ve patateste olduğu gibi hüsrana uğramasın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Doğan, limonun fiyatının geçen seneye göre bir miktar artarak hasat sırasında 2 ile 2 buçuk lira arasında satılacağını beklediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.