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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi yakalandı

DHA

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi yakalandı


Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanıp, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüphelilerin, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi ve merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi´ndeki evlerine eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan Nihat B. (43) ile 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Metin O.´yu (31) yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nihat B. ve Metin O., cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-07-30 10:07:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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