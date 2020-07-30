Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi yakalandı

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanıp, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüphelilerin, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi ve merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi´ndeki evlerine eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan Nihat B. (43) ile 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Metin O.´yu (31) yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nihat B. ve Metin O., cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-07-30 10:07:23



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