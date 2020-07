Adana'da şehitliklerde duygusal ziyaret

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri, evlatlarının kabirlerine ziyarette bulundu. Şehit Sercan Yılmaz´ın annesi Sahra Yılmaz, "Oğlumun, canımın yanındayım. Biz hiç ayrılmadık onunla. Bu vatan var oldukça, daha çok Sercan gelir" diye konuştu.

Şehit aileleri, her bayram olduğu gibi bu bayram arifesinde de şehitliklere gitti. Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'nde de şehit aileleri, evlatlarının mezarlarına giderek dua etti. Pandemi nedeniyle yoğunluğun olmadığı şehitlikte, annelerden bazıları oğullarının mezar taşına sarılırken, kimisi de Kuran okudu.

Diyarbakır´ın Sur ilçesinde PKK´lı teröristlerin saldırısında şehit olan Sercan Yılmaz´ın annesi Sahra Yılmaz, "Çok iyi bir evlattı. Arkadaşlarını kurtarmaya giderken şehit düştü. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ben ona geldim. Oğlumun yanında olmak her zaman gurur veriyor bana. Canımın yanındayım, hep beraberiz. Biz hiç ayrılmadık onunla. Allah´ım tüm güvenlik güçlerimizi korusun, onların gücünü artırsın. Vatanımız sağ olsun, bayrağımız dalgalansın. Bu vatan var oldukça, daha çok Sercan gelir" diye konuştu.

Şırnak´ta 31 Mayıs 2017´de terörle mücadele sırasında şehit olan Serhat Sığnak´ın annesi Semiha Sığnak ise "Bütün şehitler gibi benim oğlum da dünyanın en güzel evladıydı. Yanımda olmasını isterdim. Bizim için bayram yok artık. Her zaman gurur duyuyorum evladımla" dedi.

Ayrıca Vali Yardımcısı Zafer Öz, mülki ve askeri erkan da şehitliğe gelip dua ederek, mezarlara karanfil bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

