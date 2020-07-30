Suudi Arabistan’da ağır yaralanan oto elektrikçi, ambulans uçak bekliyor 2020 Ocak ayında çalıştığı iş yerinde çıkan yangında ağır yaralanan ve şu an yürüyemeyen oto elektrikçi Bülent Tuncay ülkesine dönmek istiyor

"Daha dün gibi..."

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Suudi Arabistan’da iş yerinde çıkan yangında yaralanan Adanalı Bülent Tuncay, Türkiye'ye dönmek için yardım bekliyor.

Adanalı oto elektrikçi Bülent Tuncay (43), 7 ay önce Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde çalıştığı iş yerinde benzin pompasını değiştirirken çıkan yangında ağır yaralandı. 7 aydır Suudi Arabistan’ın Buraydah şehrinde eski Krallık Yanık Hastanesinde tedavi gören Bülent Tuncay Türkiye’ye dönmek istiyor.

Bekar olan ve halen yürüyemeyen Bülent Tuncay’ın ailesi Sağlık Bakanlığına başvurarak ambulans uçak talebinde bulundu. Bülent Tuncay’ın ablası Zübeyde Tuncay, “Kardeşim Suudi Arabistan’ın Buraydah şehrinde eski Krallık Yanık Hastanesinde 7 aydır yatmaktadır. Türkiye’ye getirilmesi için Mart ayında Adana Valiliği aracılığıyla Sağlık Bakanlığından ambulans uçak gönderilmesini talep ettim. Sıraya aldıklarını söylediler. Kardeşimin bir an önce Türkiye'ye getirilmesini istiyorum" dedi.

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