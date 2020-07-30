Seyhan’da mesafeli bayramlaşma

Seyhan Belediyesinde Kurban Bayramı kutlaması, pandemi nedeniyle mesafeli şekilde gerçekleştirildi.

Başkan Akay personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı. İşlem yaptırmak için Belediyede bulunan vatandaşla da Bayramlaşan Başkan Akay “Covid19 salgın tehlikesinin sürdüğü bir ortamda idrak edilecek olan bayramı kendimiz ve sevdiklerimizin sağlığı için alınan tedbirlere uyarak kutlamamız gerekiyor. Birbirimize sarılamasak da gönülden Kurban Bayramınızı kutluyorum” dedi.

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