Başkan Erdem personelleriyle bayramlaştı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Kurban Bayramı öncesinde personelleriyle bayramlaşarak ikramda bulundu.

Belediye binasında ve dış birimlerde çalışan belediye personelleri Başkan Hülya Erdem, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bayramlaştı. Yardımcılarıyla personelleri çalışma alanlarında ziyaret ederek bayramlaşan Başkan Erdem, “Ceyhan Belediyesi ailesinin üyeleri olan değerli çalışma arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı tebrik eder, birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum. Mümkün olduğunca kalabalık aile ziyaretlerinde bulunmayalım. Ziyaretlerde bulunduğumuz takdirde hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Bayram sevincini sağlıklı kalarak yaşayalım. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için acil ihtiyaçlarının anında karşılanması adına belediyemizin birçok biriminde nöbetçi ekiplerimiz hazır bekleyecek” dedi.

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