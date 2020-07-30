Adana'da maske takmak zorunlu hale geldi

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ADANA,(DHA)ADANA'da koronavirüs salgını nedeniyle geec yarısı itibarıyla vatandaşlara maske takmak zorunlu hale getirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği, gece yarısı itibarıyla kent genelinde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, karara uymayanlara 900 TL para cezası kesileceği bildirildi. Açıklamada, "Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195´inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-07-30 17:29:51



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