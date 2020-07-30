Abisi kazada ölen kadının feryatları yürekleri dağladı Adana’da trafik kazası: 1 ölü

Adana’da elektrikli bisikleti sürerken direksiyon hakimiyetini kaybedip, kaldırıma vurarak düşen bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın kız kardeşinin feryatları ise yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D400 karayolu AdanaCeyhan istikameti Yüreğir ilçesine bağlı Asri Mezarlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Topçil (43) yolda elektrikli bisikletiyle giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam başını kaldırıma vurdu. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Topçil’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, Ahmet Topçil’in ismi öğrenilemeyen kız kardeşi kaza yerine gelip abisinin cansız bedeninin yanında gözyaşı döktü. Topçil’in kız kardeşinin feryatları yürekleri dağlarken, genç kadını diğer aile yakınları teselli etti.

Ahmet Topçil’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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