Adana Demirspor kaybetti taraftarlar hüngür hüngür ağladı

Adana Demirspor’un Süper Lig yolunda Fatih Karagümrük’e playoff final maçında kaybetmesinin ardından Adana Demirsporlu taraftarlar hüngür hüngür ağladı.

TFF 1. Lig PlayOff Final müsabakasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Adana Demirspor, İstanbul ekibine penaltılarda 65 mağlup oldu ve Süper Lig'e çıkma şansını kaçırdı. Mavilacivertli ekibin yenilmesin ardından Adana’da da taraftarlar maçı izledikleri Seyhan İlçesi’ne bağlı Gençlik Meydanı, Şinasi Efendi Caddesi ve birçok yerden üzülerek ayrıldı. Bazı taraftarların ise yenilginin ardından ağladığı görüldü.

Öte yandan binlerce taraftarın bu anlarda sosyal mesafe kurallarını ve maske takma zorunluluğunu hiçe saymaları dikkat çekti.

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