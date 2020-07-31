Adana'da orman yangını

KOZAN, (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 3 dönüm ormanlık alan kül oldu.
İlçeye bağlı Çamlarca Mahallesi´ndeki kızılçam ormanında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddetli olmaması sayesinde büyümeyen yangına, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 6 arazöz, 4 su tankı ve 50 personelle müdahale edildi. Orman yangınının Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısmen kontrol altına alındığı öğrenilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
İlk belirlemelere göre yangında 3 dönüm alan küle döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan ADANA, (DHA)
2020-07-31 16:29:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.