Adana'da orman yangını

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KOZAN, (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 3 dönüm ormanlık alan kül oldu.

İlçeye bağlı Çamlarca Mahallesi´ndeki kızılçam ormanında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddetli olmaması sayesinde büyümeyen yangına, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 6 arazöz, 4 su tankı ve 50 personelle müdahale edildi. Orman yangınının Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısmen kontrol altına alındığı öğrenilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İlk belirlemelere göre yangında 3 dönüm alan küle döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan ADANA, (DHA)

2020-07-31 16:29:24



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