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Husumetlisi kapıya dayanınca, intihara kalkıştı

DHA

Husumetlisi kapıya dayanınca, intihara kalkıştı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, husumetlisi kapısına dayanan Hamdi K., evinin damına çıkıp, eline aldığı bıçakla kendisine zarar vererek intihara kalkıştı. Güvenlik güçlerini harekete geçiren Hamdi K., müzakereci polis tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu kişilerin kapısına dayandığını öne süren Hamdi K., eline aldığı bıçakla evinin damına çıkıp, kendisine zarar vermeye başladı. Bir yandan da çevreye küfürler yağdıran Hamdi K.'yı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibinin eve girmesine izin vermeyen Hamdi K., "Bu bıçakla geziyordum, kimse karşıma çıkamıyordu karşıma. Şimdi eve girdim ya beni almaya gelmişler, baskın edecekler. Siz kimsiniz beni almaya geliyorsunuz? Küfür ettim kaçtılar, polisi yolladılar. Tek başımıza okyanusta yüzüyoruz. 23 tane ev bana düşman oldu. Ne yaptım ben size" diye bağırıp, yaklaşanlara ise damdaki parke taşlarını attı.
EVİN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU
Hamdi K., eylemine devam edince bölgeye özel harekat ve terörle mücadele polisleri de sevk edildi. Evin çevresinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan polisler, damdan inmesi için Hamdi K.'ya telkinde bulundu. Hamdi K.'nın evin damından atlaması ya da düşme ihtimaline karşı olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi de sevk edildi. İtfaiye erleri, hava yastığı açarak önlem aldı. Caddenin karşısındaki evde oturan bir vatandaş ise kendi evinin damına çıkıp, Hamdi K.'ya tepki gösterdi.
MÜZAKERECİ POLİS İKNA ETTİ
Elindeki bıçağı bir an olsun indirmeyen ve kendini öldüreceğini söyleyen Hamdi K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde görevli müzakereci polis tarafından yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu eylemini sonlandırması konusunda ikna edildi. Bıçakla kendine zarar veren Hamdi K., ambulansta pansumanı yapıldıktan sonra ifade vermesi için polis merkezine götürüldü. Öte yandan polisin çalışmalarını film izler gibi izleyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan bazı vatandaşlar ise polis tarafından dağıtıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ
2020-08-02 00:05:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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