Kıyma çeken merdiven altı işletmelere dikkat

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA'da kurbanlıklarını kestirenler, kıyma çektirmek için kasapların yolunu tuttu. Kasap Serbay Tanlak, merdiven altı yerlerde kıyma çektirilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, "Kıyma çekimi için merdiven altı yerleri tavsiye etmiyoruz. Herkes kendi işini yapmalı. Bu işin erbabı olmak gerekiyor" dedi.

Adana'da Kurban Bayramı'nda kurbanlıklarını kesenler, kasaplara akın etti. Bayramın ilk gününden itibaren bayram mesaisi yapan kasaplar da et kesme ile kıyma makineleri ve özel bıçaklarıyla getirilen etleri isteğe göre kuşbaşı ya da kıyma olarak geri verdi. Kasaplar, vatandaşları kuaför, oto tamircisi gibi iş yerlerinde ruhsatsız kıyma çekenlere itibar etmemeleri konusunda uyardı. Adana Kasaplar Odası´nın oluşturduğu ekipler, zabıta ile birlikte merdiven altı işletmelere baskın yapıp, cezai işlem uygulayarak kıyma makinelerine el koydu.

'MERDİVEN ALTI YERLERİ TAVSİYE ETMİYORUZ'

Kurbanlıklarını kestirenlerim etlerini, ücret almadan kıydıklarını kaydeden kasap Serbay Tanlak, "Vatandaşlar genellikle et kıydırmak için geliyorlar. Biz de kurbanlık satışı dışında, kıyma konusunda hizmet veriyoruz. Herkesin kendi işini yapması gerekiyor. Kıyma çekimi için merdiven altı yerleri tavsiye etmiyoruz. Herkes kendi işini yapmalı. Sonuçta insanların eti hangi yemekte, nasıl kullanacağını bilmek, bu işin erbabı olmak gerekiyor. Ayrıca müşterilerimize eti 1 gün dinlendirmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'BERBER VE KUAFÖR GİBİ YERLER KESİM İLE KIYMA ÇEKİMİ YAPIYOR'

Et kıydırmak için kasaba gelen Ülker Senik, "Kurbanı kestik, eti kıydırmaya geldik. Kasaplarımız oldukça ilgililer. Eti nasıl saklamamız gerektiğini de anlatıyorlar. Adana'da merdiven altı kesimler ve kıyma çekimi çok oluyor. Berberler, kuaförler gibi kasap olmayanlar bile sokak ortasında kesim, kıyma çekimi yapıyor. Bunlardan rahatsızız ve tercih etmiyoruz" dedi.

Kıyma çektirmek için gelen Mehmet Ali Aydoğan ise "Kurbanı kestik. Akşam Adana kebap yapacağımız için et kıydırmaya geldim. Merdiven altı işletmeleri sağlık ve hijyen konusunda sıkıntı olabileceğinden dolayı tercih etmiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

