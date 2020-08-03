Adana'daki kuyu faciası Karı kocanın cansız bedenleri morga kaldırıldı, 2 kişinin cansız bedenini çıkarma çalışmaları sürüyor

Adana'da kazdıkları su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenlerini çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 1'i kız 4 çocuklu HalukHavva Karahan çifti, Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi, Bozcalar mevkisinde satın aldıkları araziye ev yaptırdı. Burada tavuk yetiştiren Haluk Karahan, bahçesini sulamak için kuyu kazısına başladı. Bir kaç haftadır kuyu açmak için çalışma yapan Haluk Karahan, bugün de çalışmak için yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyuya indi. Haluk Karahan çıkmayınca oğlu Ömer ile kardeşi Sefa Karahan kuyuya indi. Bir süre sonra Havva Karahan da eşi, oğlu ve kayınından haber alamayınca kuyuya indi. Karahan çiftinin diğer çocukları endişelenip kuyuyu kontrol ettiklerinde içeriden gaz kokusu geldiğini fark etti. İçeridekilerin zehirlendiğini düşünerek 112'ye arayarak yardım istedi. Olay yerine jandarma, sağlık, Cankur ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, ilk olarak Haluk Karahan'ın ardından eşi Havva Karahan'ın cansız bedenini kuyudan çıkardı. Bu sırada Karahan çiftinin çocukları gözyaşlarına boğulup feryat etti.

Karı kocanın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Sefa Karahan ile yeğeni Ömer Karahan'ın çıkarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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