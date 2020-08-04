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İş yerini soydukları bakkalı silahla yaralayıp kaçtılar

DHA

İş yerini soydukları bakkalı silahla yaralayıp kaçtılar


Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da kimliği belirsiz 2 kişi, bir bakkala girerek silahlı soygun yaptı. İki şüpheli soygun sırasında bakkal kasasında bulunan paraları vermek istemeyen iş yeri sahibini tabancayla yaraladıktan sonra ise olay yerinden motosikletle kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bakkal dükkanında meydana geldi. Abdullah Yasan'a ait bakkala gelen yüzü maskeli iki kişi iş yeri sahibine tabanca doğrultarak kasadaki paraları istedi. Yasan, bir süre hırsızlara direnerek kasadaki parayı vermek istemedi. Bunun üzerine şüphelilerden biri iş yeri sahibine iki el ateş etti. Kasadaki paraları alan iki şüpheli daha sonra olay yerinden bir motosiklete binerek uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hırsızların tabancasından çıkan kurşunlar sonucu karnından ve sağ bacağından yaralanan Abdullah Yasan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, iki hırsızın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-08-04 00:18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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