Hırsızlar tuvaletlerin musluklarını çaldı

Adana’nın Kozan ilçesinde tatlı su çeşmesi yanında bulunan tuvaletlerin muslukları çalındı.

Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi ile Şıh Efendi Bulvarı Kozan Lisesi kavşağında bulunan ve Kozan Belediyesine ait tuvaletlerin muslukları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Kozan Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tuvaletlerde ve tatlı su çeşmelerinde bu tür olayların zaman zaman yaşandığı belirtilerek, "Manevi değerin dorukta olduğu Kurban Bayramı içerisinde bu tür vakaların medeniyetler şehri Kozanımızda yaşanması bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Yapılan bu tür olaylar sonrasında tonlarca suyumuz israf olmaktadır. Su hayattır kıymetini bilelim. Bu değerler sizlerin sahip çıkalım" ifadeleri kullanıldı.

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