Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında duran TIR sürücüsü Cemalettin Kıt, başka bir TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TarsusAdanaGaziantep (TAG) yolunda meydana geldi. Adana´ya giden Cemalettin Kıt'ın kullandığı 54 HZ 786 plakalı TIR'ın yolda lastiği patladı. Bunun üzerine Kıt, aracı yol kenarına çekerek lastiği değiştirmek istedi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 14 FJ 098 plakalı TIR, aracının lastiğini değiştiren Kıt'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Cemalettin Kıt'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kıt'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-08-04 21:13:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.