Kalp ritmi bozulduysa felç riski beş kat artıyor Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kişi bu sorunu yaşıyor Prof. Dr. Deniz: “Atriyal fibrilasyon ciddi derecede kalbi zayıflatabilir ve kalp yetmezliğine neden olabiliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalp ritmi bozulduysa felç riski beş kat artıyor Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kişi bu sorunu yaşıyor Prof. Dr. Deniz: “Atriyal fibrilasyon ciddi derecede kalbi zayıflatabilir ve kalp yetmezliğine neden olabiliyor”

İHA

Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Deniz, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişinin atriyal fibrilasyon hastası olduğunu söyleyerek, "Atriyal fibrilasyon ciddi derecede kalbi zayıflatabilir ve kalp yetmezliğine neden olabiliyor" dedi.

Kalp ritmi bozulduysa felç riski beş kat artıyor Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kişi bu sorunu yaşıyor Prof. Dr. Deniz: “Atriyal fibrilasyon ciddi derecede kalbi zayıflatabilir ve kalp yetmezliğine neden olabiliyor”

Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Deniz, Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kişinin atriyal fibrilasyon hastası olduğunu söyleyerek, “Atriyal fibrilasyon ciddi derecede kalbi zayıflatabilir ve kalp yetmezliğine neden olabiliyor” dedi.
Atrial fibrilasyonun kalbin üstteki iki kulakçığının olması gerektiği gibi düzenli atmaması, adeta titreşir gibi hareket etmesine anlamına geldiğini bu durumun nedeninin kulakçıkların düzenli atmasını sağlayan kalbin elektriksel aktivitesinin bozulması olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Ali Deniz, Atrial fibrilasyon nedeniyle düzenli atamayan kalbin, vücudun yeterli oksijen ve besin alamamasına yol açtığını zamanla yaşanan bu ritim bozukluğunun, kronik yorgunluğa, kalp yetersizliğine de zemin hazırladığını belirtti. Deniz, ayrıca kanı yeterince dışarı pompalayamaması kanın durağan hale gelerek pıhtılaşmasına ve bu pıhtıların beyne gitmesiyle, felç gibi çok önemli başka sonuçlara neden olduğunu ifade etti.

Kan pıhtısına yol açıyor
Atriyal fibrilasyon yaşlılarda görülen inme (felç) rahatsızlığının en büyük nedeni olarak gösteriliyor. Çünkü hastalık kalpte kanın durgunlaşmasına dolayısıyla koyulaşmasına yol açabiliyor. Bu kandan ayrılan pıhtı, kollar, bacaklar gibi organlara ilerlediğinde nadiren ciddi soruna yol açsa da beyne ulaştığında kişi felç geçiriyor. Araştırmalara göre atriyal fibrilasyonu olan hastalarda felç geçirme ihtimali beş kat artıyor. Prof. Dr. Ali Deniz ayrıca bu hastalığa bağlı felç geçirenlerin sakat kalma ve ölüm riskinin de daha yüksek olduğunu belirterek, “Atriyal fibrilasyon kalbin pompalama yeteneğini azaltabilir. Uzun süre devam eden atriyal fibrilasyon ciddi derecede kalbi zayıflatabilir ve kalp yetmezliğine neden olabiliyor” dedi.

Türkiye’deki hasta sayısı yaklaşık 1 milyon
Atriyal fibrilasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr Deniz, “Yetişkinlerde görülme sıklığı her yüz kişiden 1 ile 2 olan atriyal fibrilasyon hastalarının önemli bir kısmı 6585 yaş arasında. Bu rakamlar ülkemizde yaklaşık 1 milyon kişinin atriyal fibrilasyon hastası olduğu gösteriyor. Yüksek tansiyon, kalp yetersizliği ve kalp damar tıkanıklığı atriyal fibrilasyona yol açan temel sebepler. Ayrıca romatizmal kalp hastalığı da önemli bir neden olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Nabzınızı kontrol edin
Atriyal fibrilasyonda belirtilerin çarpıntı, yürüme mesafesinin kısalması, nefes darlığı olarak başladığını ifade eden Deniz, “İştahsızlık, halsizlik, baş dönmesi, göz kararması ile devam ediyor. Birçok hastanın tanısı felç nedeniyle hastaneye geldiklerinde konuyor. Özellikle 65 yaşın üzerindekilere zaman zaman nabızlarını kontrol etmelerini, düzensizlik durumunda da mutlaka bir uzmana başvurmaları gerekiyor. Sık görülmesi ve ciddi sonuçlara yol açması nedeniyle atriyal fibrilasyonun etkin bir şekilde tedavi edilmesi amaçlanıyor. Tedavide temel hedeflerden biri normal kalp ritminin korunması. Bu sayede atriyal fibrilasyonun yol açtığı sorunlar önlenirken hastaların yaşam kalitesinde de belirgin derecede iyileşme sağlanmış oluyor. Bu amaçla ritim düzenleyici (antiaritmik) ilaçlar ve ablasyon (yakma/dondurma tedavisi) uygulanıyor” dedi.

Uygun hastalara uygulanıyor
Tedavi yönteminin hastanın durumuna göre belirlendiğini kaydeden Deniz, “Antiritmik ilaç kullanmasına karşın hastalığı devam eden hastalar için ablasyon (sorunlu bölgenin yakılarak ya da dondurularak yok edilmesi) da bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Ablasyon işlemi genellikle altta yatan yapısal kalp hastalığı bulunmayan, genç ve kalbin sol kulakçığı büyümemiş olan hastalara uygulanıyor. Ancak hasta verileri, yaşlı, kalp yetersizliği gibi kalp hastalığı olan ve sol kulakçıkta ılımlı büyüme olan hastalarda da ablasyonun başarıyla uygulanabiliyor. İlaç kullanmaya gerek kalmadan atriyal fibrilasyon ataklarını ortadan kaldırma amacıyla yapılan bu işlemin önceleri kalp cerrahisine giden hastalarda ameliyat sırasında yapıldığını belirten Prof. Dr. Ali Deniz, “Teknolojideki gelişmelere paralel olarak atriyal fibrilasyon ablasyonu, girişimsel yöntemlerle de yapılabilir hale geldi. Bu yöntemler sayesinde ablasyon sırasında hastanın genel anestezi almasına gerek kalmıyor. Sadece kasıktaki girişim bölgesi uyuşturularak işlem yapılıyor” ifadelerini kullandı.

İşlem başarısının uygulayan ekibin deneyimine ve doğru hasta seçimine bağlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Deniz, şöyle devam etti:
“Klinik çalışmalar, atriyal fibrilasyonun sıklıkla akciğer toplardamarlarının kalbin sol kulakçığına açılan bölgedeki kas lifleri tarafından tetiklendiği gösteriyor. Bu bulgu atriyal fibrilasyonun tetiklenmesini önlemek için akciğer toplardamarındaki kas liflerinin sol kulakçıktan elektriksel olarak uzaklaştırılması fikrini doğurmuştur. Bunun için değişik yöntemler kullanılıyor. Ablasyon yapılan hastalarda yüzde 7080 oranında iyileşme sağlanıyor.”

Yakarak ya da dondurarak tedavi
Atriyal fibrilasyon tedavisinde uygulanan “ablasyon” (yakma/dondurma) işlemi ise tıptaki gelişmeler sayesinde artık genel anesteziye gerek kalmadan yapılabiliyor. Bu sayede hastaların yaşam kalitelerinin arttığını ve hızla iyileştiklerini anlatan Prof. Dr. Deniz, “Girişimsel yöntemlerle AF ablasyonu sırasında hastanın genel anestezi almasına gerek kalmaksızın, sadece kasıktaki girişim bölgesi uyuşturularak işlem yapılıyor” dedi.
Ablasyon yöntemlerinden biri üç boyutlu anatomik görüntüleme ve navigasyon sistemi eşliğinde akciğer toplardamarlarının çevresini radyofrekans ile yakmak olduğunu böylece hastalığı tetikleyen kas lifleri kulakçıktan yakılarak uzaklaştırıldığını ifade eden Deniz, “Uygulanan diğer yöntem ise “cryoablation” olarak adlandırılan dondurma yöntemi. Bu yöntemde özel olarak yapılmış balonlu bir katater akciğer toplardamarlarının kalbin sol kulakçığına açılan bölgesine yerleştirilir. Daha sonra balon, azot gazı ile şişirilerek balonun temas ettiği yerler hızlı bir şekilde soğutulur. Bu bölgede sıcaklık 40C’nin altına düşer. Yani bu bölge ‘dondurularak’ yakılır. Böylece hedefe ulaşılmış olur. Bu işlem yaklaşık olarak 11,5 saat sürüyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Aşıdaki antikorun koruyuculuk süresi ve seviyesi önemli
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Aşıdaki antikorun ...
Seyhan’dan öğrencilere tercih desteği Seyhan Belediyesi YKS Kurs Merkezi tarafından tercih günleri ve eğitim fuarı açıldı
YEREL HABERLER Seyhan’dan öğrencilere tercih desteği Seyhan ...
Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı ...
Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 27 kişi hakkında gözaltı kararı Adana merkezli 14 ilde gerçekleştiren FETÖ operasyonda gözaltına alınan zanlılar arasında aktif görevde bulunan askerlerin olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 27 kişi ...
Patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan sürücü, TIR'ın çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan sürücü, ...
Otoyolda lastik değiştirmek isteyen sürücü canından oldu
YEREL HABERLER Otoyolda lastik değiştirmek isteyen sürücü canından ...
Altın Koza Film Festivali 14-20 Eylül'de Festivalde bu yıl "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" ve "Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması" yapılacak
YEREL HABERLER Altın Koza Film Festivali 14-20 Eylül'de Festivalde ...
Personel karantina altına alındı meclis ertelendi
YEREL HABERLER Personel karantina altına alındı meclis ertelendi
Hırsızlar tuvaletlerin musluklarını çaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar tuvaletlerin musluklarını çaldı
Covid-19 endişesi kanserin önüne geçti Prof. Dr. Timuçin Çil, pandemi döneminde tüm dünyada kanser tanısının azaldığına dikkati çekerek, bunun da Covid-19 endişesiyle hastaneye başvuru oranındaki düşüşten kaynaklandığını belirtti
YEREL HABERLER Covid-19 endişesi kanserin önüne geçti Prof. Dr. ...
Yüreğir ve Çukurova nüfus müdürlükleri pazar günü açık
YEREL HABERLER Yüreğir ve Çukurova nüfus müdürlükleri pazar günü ...
Seyhan’da 3 bin kurbanlık koyun ücretsiz kesildi Seyhan Belediyesi bayramda mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarını bayramda ziyaret etti
YEREL HABERLER Seyhan’da 3 bin kurbanlık koyun ücretsiz ...
Vali Elban: "Magarsus Antik Kenti’nin tarihsel zenginliği insanlığa kazandırılacak"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Magarsus Antik Kenti’nin tarihsel ...
Toplu taşımada maske denetimi
YEREL HABERLER Toplu taşımada maske denetimi
Yüreğir'de kurban satış yerleri temizlendi
YEREL HABERLER Yüreğir'de kurban satış yerleri temizlendi
Yeğenini kurtardı kendi boğuldu Adana’da sulama kanalında yeğenini kurtardıktan sonra kaybolan gencin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Yeğenini kurtardı kendi boğuldu Adana’da sulama ...
Adana'da maske denetimi Polis ekipleri, toplu taşıma aracında sosyal mesafe ve maske denetimi yaparak yolcuları ve sürücüleri uyardı Maske takmayanlara 900 lira para cezası kesildi, maskeyi yanlış takanlar uyarıldı
YEREL HABERLER Adana'da maske denetimi Polis ekipleri, toplu taşıma ...
Uyuşturucu anaokuluna girdi Adana'da mahalle sakinleri, şehidin adını taşıyan bir anaokulunun bahçesini mesken tutan uyuşturucu bağımlılarının gündüz çocukların gözleri önünde uyuşturucu kullandığını söyleyerek tepki gösterdi
YEREL HABERLER Uyuşturucu anaokuluna girdi Adana'da mahalle ...
Adanalı kebapçıların aşırı sıcakta zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Adanalı kebapçıların aşırı sıcakta zorlu mesaisi
Boğulanlara ve uyarılara rağmen yüzmeye devam ediyorlar Adana'nın sahil kenti Karataş'ta, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde ‘Bu bölgede denize girmek yasak’ uyarılarına rağmen vatandaşlar denize girip serinlemeye çalışıyor Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz: “Tabela koyduğumuz yerlerde yüzmeye girmeyin”
YEREL HABERLER Boğulanlara ve uyarılara rağmen yüzmeye devam ...
Sahte doktor yaka kartıyla ilaç almaya çalışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sahte doktor yaka kartıyla ilaç almaya çalışan ...
Tarım müdürlüğü çalışanlarına başarı belgesi
YEREL HABERLER Tarım müdürlüğü çalışanlarına başarı belgesi
Pozantı gurur gününe hazır
YEREL HABERLER Pozantı gurur gününe hazır
Adana’da bayramda 83 kıyma makinesine el konuldu
YEREL HABERLER Adana’da bayramda 83 kıyma makinesine el konuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X