Sokak sağlıklaştırma projesi Yüreğir'in çehresini değiştirecek

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, seçim vaatleri arasında yer alan ‘Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ne Kiremithane Mahallesi Çiftlik Yolu ile start veriyor. İlçede 8 sokakta uygulanması planlanan proje ile Yüreğir’in çehresi değişecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, resmi adı Şehit Polis Yunus Uğur sokak olan ve halk arasında Çiftlik Yolu olarak bilinen sokakta başlatacakları ‘Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nin detaylarını paylaşmak üzere Kiremithane Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Proje ile ilgili mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Kocaispir çalışmaların başladığını söyledi.

TEDAŞ ile bir protokol imzaladıklarını belirten Başkan Kocaispir, sokakta ilk olarak elektrik hatlarının yer altına alınacağını ifade etti. Yapılacak çalışma ile Yüreğir’in çehresinin değişeceğini dile getiren Başkan Kocaispir, “Tabela kirliliğini, sokak aydınlatmalarından cephe kirliliğine kadar ortadan kaldıracak önemli bir proje yürütüyoruz. Söz vermiştik Çiftlik Yolu ile başlıyoruz. Etaplar halinde yapacağız ve bittiği zaman görsel güzelliği muhteşem sokaklarımızda vatandaşlarımız mutlu, huzurlu bir şekilde gezme fırsatı yakalayabilecekler. Çiftlik Yolu yaklaşık 360 metre. Sokağımızda baştan sona 75 adet dükkân ve 57 adet binamızda cephe sağlıklaştırması planlıyoruz. Birbirine uyumlu renkler, estetik ferforje korkuluklar, estetik aydınlatma direkleri, kat hizalarında söveler, bütün bina pencerelerine çiçeklikler, yeniden bir kaldırım çalışması ve asfalt çalışması ile insana huzur veren bir sokağımız olacak. Buradaki esnafımız iş yaparken yine bir düzen ve uyum çerçevesinde işlerini yapabilecek. Buralar bir cazibe merkezi olacak. Hem istihdamı hem buralardaki ticareti artıracağımız projemizi ilçemizin 8 noktasında planlıyoruz.” dedi.

Kiremithane Mahallesi Çiftlik Yolu ile başlayan ‘Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ kapsamında 19 Mayıs Mahallesi 1062 sokak, Yamaçlı 1000 sokak, Yavuzlar eski sinema sokağı, Kışla Mahallesi, PTT Evleri Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Geçitli Mahallesi de bulunuyor.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.

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