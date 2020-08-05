Yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikten düşüp, yaralandı

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ADANA, (DHA)ADANA'da, yamaç paraşütü yaparken ters rüzgara kapılarak boş araziye düşen Mehmet Hançer, yaralandı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, yamaç paraşütü yapan Mehmet Hançer, bir süre havada süzüldükten sonra ters rüzgara kapıldı. Dengesini koruyamayan Hançer, metrelerce yükseklikten boş araziye düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hançer, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hançer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2020-08-05 21:49:45



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