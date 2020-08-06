160 Promil Alkollü sürücü huzur uygulamasına takıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Huzur ve Güven uygulaması kapsamında kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Uygulama noktasında polise 160 promil alkollü yakalanan sürücü polise zor anlar yaşatırken aracında 55 bin TL parası olduğunu iddia ederek polisi dakikalarca oyalamaya çalıştı. Uygulama noktalarında araç sürücüleri polisi görünce maskelere sarıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde gece saat 21.00 ve 23.00 saatlerinde Kozan Huzur ve güven uygulaması gerçekleşti. Kozan Huzur Güven Uygulamasında 483 kişinin GBT sorgusu yapılarak 3 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Uygulamada 25 umuma açık yer kontrol edilerek, yol uygulamasında 136 araç kontrolünde, 20 araca kurallara uymadıkları için 22 bin 601 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda 6 araç trafikten men edildi.

Hastane kavşağındaki uygulamada M.K.P isimli bir sürücü hastane kavşağında ki uygulama noktasında polisin dikkati ile alkollü olduğu anlaşıldı. Alkolmetre üfletilen sürücü 160 promil alkollü çıkmasının ardından aracının bağlanmaması için polise dakikalarca bahane üretti. Yolda yürümekte güçlük çeken sürücü en son aracımda 55 bin TL var demesi üzerine trafik ekipleri sürücünün araçtan parasını almasını bekledi. Araçta oturan ve en son tişörtünü alan sürücü M.K P polisin uğraşları sonucu kontrol için hastaneye götürüldü.

Uygulamalarda seyyar fındık satıcısı fındık yiyerek polisin uygulamasını film gibi izlerken kurallara uymayan ve maskesiz araçta bulunan sürücüler polisleri görünce maskelerine sarıldı. Çanta torpito ve dikiz aynasına aslı olan maskeler vatandaş ile polislerin uyarısı üzerine takıldı.

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