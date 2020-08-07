Adana'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı



Can ÇELİK /ADANA,(DHA) ADANA'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu; 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ise 3 el yapımı patlayıcı, 2 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyetlerde bulundukları, gerekçesiyle 13 kişiyi teknik takibe alarak tespit etti. 13 şüpheli hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından ekipler, sabahın ilk saatlerinde önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenledi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, terör örgütü PKK/YPG ve elebaşı hakkında duvarlara yazılar yazmak, bir marketi kundaklamak nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, baskın yapılan adreslerde 3 el yapımı patlayıcı, 2 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-08-07 06:57:27



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