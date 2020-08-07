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Protokol krizi haberlerine Başkan Çay'dan tepki Başkan Çay: “Protokol oturma düzeni tamamen TBMM Protokol Müdürlüğünün planladığı şekilde oluştu” “Bu kaliteli tanıtıma gölge düşürme gayretiniz size ne kazandırdı?”

İHA

Protokol krizi haberlerine Başkan Çay'dan tepki Başkan Çay: “Protokol oturma düzeni tamamen TBMM Protokol Müdürlüğünün planladığı şekilde oluştu” “Bu kaliteli tanıtıma gölge düşürme gayretiniz size ne kazandırdı?”

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımı ile gerçekleştirilen Pozantı Kongresi’nin 100. Yıldönümü kutlamalarında protokolde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın üçüncü sıraya oturtulması nedeniyle yapılan olumsuz haberlere tepki gösterdi. Başkan Çay, Belemedik’te devam eden etkinlikte, protokol masasında Karalar ile oturduğu fotoğrafı paylaşarak, “Bu kaliteli tanıtıma gölge düşürme gayretiniz size ne kazandırdı?” dedi.
Kongre kutlamaları sonrasında bazı yayın organlarında çıkan “Pozantı’da Protokol Krizi” başlıklı haberlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın üçüncü sıraya oturtulması kriz olarak lanse edildiğine dikkat çeken Başkan Çay, Belemedik’te verilen yemekte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aynı masada olduğu fotoğrafı paylaşarak, “Pozantı Kongresi’nin 100. Yıl kutlamalarının görkemine gölge düşürmek isteyen zihniyet, koşulların yeterli olduğu devam eden etkinlikte Belemedik’te Protokol masasında bulunduğunu neden görmezden geldi? Ulusal basında Adana ve Pozantı’nın tanıtımına büyük katkı sağlayan Pozantı Kongresi’nin 100. Yıl etkinlik kutlamaları sizi neden bu kadar rahatsız etti? Bu kadar olumlu bir güzellik, hiç bir dahilimiz olmayan bir aksaklık bahane edilerek, bu kaliteli tanıtıma gölge düşürme gayretiniz size ne kazandırdı?”
Sosyal medya hesabından serzenişte bulunan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, kutlamalara gölge düşürmek isteyen zihniyetlere ve protokol krizi olarak gösterilmeye çalışılan Pozantı Kongresi kutlamalarına karşı şu ifadeleri kullandı:
“Adana neden gelişmiyor ve olumsuzluklarla anılıyor biliyor musunuz? Sahip olduğumuz değerlerin farkına varamadığımız, fark ettiklerimizi de pazarlayamadığımız için gelişmiyor. 5 Ağustos Pozantı Kongresi’nin 100. Yılı etkinlikleri, Pozantı Belediyesi ev sahipliğinde 100 yıl önce olduğu gibi ulu çınarın altında dar bir yerde ve açık alanda gerçekleştirildi. Protokol oturma düzeni tamamen TBMM Protokol Müdürlüğünün planladığı şekilde oluştu. Pozantı Belediyesi’nin hiç bir dahili olmadı. Yerin dar olması pandemi süreci ve mesafe kuralları gereği TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Adana Valisi Süleyman Elban, eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve ev sahibi, konuşmacı olarak şahsımın ön sırada yer almış olmasına atıfta bulunarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ön sırada yer almamış olmasını haber siteleri ve televizyonlara servis ederek, Pozantı Kongresi’nin 100. Yıl kutlamalarının görkemine gölge düşürmek isteyen zihniyet, koşulların yeterli olduğu devam eden etkinlikte Belemedik’te protokol masasında bulunduğunu neden görmezden geldi? Ulusal basında Adana ve Pozantı’nın tanıtımına büyük katkı sağlayan Pozantı Kongresi’nin 100. Yıl etkinlik kutlamaları sizi neden bu kadar rahatsız etti? Bu kadar olumlu bir güzellik, hiç bir dahilimiz olmayan bir aksaklık bahane edilerek, bu kaliteli tanıtıma gölge düşürme gayretiniz size ne kazandırdı? Ben size söyleyeyim ne kazandırdığını bu fotoğrafa bakan herkes tarafından çapsız ve nefse mahkum olduğunuz gerçeği anlaşılacaktır. Gerçekten üzdünüz ve bu olumsuz tavrınız şahsımın ve Pozantılı’nın vicdanında yargılanacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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