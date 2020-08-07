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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden biri yüzbaşı çıktı

DHA

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden biri yüzbaşı çıktı


Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden birinin, Ankara´da görevli yüzbaşı olduğu öğrenildi.  
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı´nca FETÖ/PDY´ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliye yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos sabahı operasyon yaptı. Adana ile İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir´de düzenlenen operasyonda, aralarında 1 öğretmen, 3 eski askeri okul öğrencisi, 12 asker bulunan 25 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerden birinin Ankara´da, yüzbaşı rütbesiyle görevde olduğu, bu zamana kadar örgütle ilişkisini gizlemeyi başardığı ortaya çıktı.  
Gözaltına alınan şüphelilerin, büfelerde bulunan sabit hat ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aralamalardan deşifre edildiği, daha önceki operasyonlarda yakalanan şüpheliler tarafından teşhis edildikleri öğrenildi.
Ardışık arama yöntemiyle örgütün sözde mahrem imamlarıyla görüştükleri öne sürülen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-08-07 11:21:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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