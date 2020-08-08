Önen çiftinin elektrik çilesi Adana'nın Feke ilçesinde 2 yıl önce taşındıkları evlerine elektrik bağlatamayan yaşlı çift, yetkililerden destek bekliyor

Adana'nın Feke ilçesinde 2 yıl önce taşındıkları evlerine elektrik bağlatamayan Önen çiftçi, zor günler yaşıyor. Eşi Bahriye Önen'in karanlıkta merdivenden yuvarlanarak ölüm tehlikesi atlattığını söyleyen 70 yaşındaki Hakkı Önen, yetkililerden yardım istedi.

Feke’nin Gedikli Mahallesi Suaçlatı mevkiinde oturan 70 yaşındaki Hakkı Önen ve 60 yaşındaki eşi Bahriye Önen, 2018 yılından bu yana elektriksiz yaşadıklarını dile getirdi. Tapu kadastroda evlerinin bulunduğu yerde yol görünmediği için elektrik bağlanamadığını belirten Hakkı Önen, "Evimizin önü yamaç, gece eşim tuvalete giderken görmediği için yamaçtan yuvarlandı. Allah bize bağışladı, daha ne diyim ki” dedi.

Zor günler geçirdiklerini kaydeden Bahriye Önen, evin banyo tuvaleti dışarıda. Gece tuvalete çıkarken kapının önü tahta, altı yamaç. Dengemi kaybettim, yuvarlandım. Elektrik yok. Her yer karanlık, ben ne yapıyım. Ölmediğime şükür ediyorum. Sokak lambası ile evin arası 65 metre. Bir direkle elektrik bağlanabilir. Ben vicdanlara sesleniyorum. Yamaçtan canımın acısı ile tırmandım, eve çıktım kolum sarılı oturuyorum. Ambulans bişey yok, diye çağırmadım. Hastaneye gitmeye de gücüm yok” diye konuştu.

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