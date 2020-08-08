Dereye düşen traktörün sürücüsü öldü

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak dereye düşen traktörün sürücüsü Yıldırım Atakan, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yassıçalı Mahallesi´nde meydana geldi. Ceyhan istikametine seyir halinde olan Yıldırım Atakan yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek dereye düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldırım Atakan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Atakan´ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2020-08-08 20:46:55



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