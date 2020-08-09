Adana´da, 830 bin kaçak makaron ele geçirildi



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı ve piyasa değeri 145 bin TL olan 830 bin kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Merkez Seyhan ilçesindeki bir kargo şirketine kaçak makaron getirildiği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptığı baskında piyasa değeri 145 bin TL olan 830 bin kaçak makaron ele geçirdi. Makaronlara el koyan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-08-09 09:42:09



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