Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi 6 yaşındaki oğlu babasının bayrağa sarılı tabutuna son kez dokunurken yürekleri dağladı

Adana’daki evinde cansız bedeni bulunan özel harekat polisinin bugün yapılan cenaze töreninde 6 yaşındaki oğlu, babasının bayrağa sarılı tabutuna son kez dokunurken yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanda dün meydana geldi. İddiaya göre, izne ayrılan özel harekat polisi Eyüp Atlı (35) eşi ve çocuklarıyla birlikte Konya’ya gitti. Anne Hatice Atlı, bir süre önce Adana’ya dönen oğlu Eyüp Atlı’yı görmek bugün öğleden sonra evine gitti. Anne Atlı kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Eyüp Atlı, telefonlarına da cevap vermeyince olay yerine iş arkadaşları ve çok sayıda polis sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren ekipler, Eyüp Atlı’nın yatakta hareketsiz yattığını gördü. Eve gelen sağlık ekipleri de Atlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonucu Atlı’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopside polisin beyin kanaması ya da kalp krizinden ölmüş olacağı bildirildi. Ancak polisin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.

Polisin naaşı, otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınarak Kabasakal Mezarlığına getirildi. Babasını 10 yıl önce kaybeden polisin annesi Hatice Atlı, mezarlıkta yakınlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Polisin eşi Ayşe Atlı da yakınları tarafından teskin edildi. Polisin 6 yaşındaki oğlu Eymen Atlı ise akrabaları tarafından mezara getirildi. Atlı’yı daha sonra babasının silah arkadaşları kucağına aldı. Cenaze yıkandıktan sonra bayrağa sarılıp tabut, silah arkadaşlarının omuzunda cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Eymen Atlı, babasının tabutunun arkasından gelerek bir an olsun gözünü ayırmadı. Minik Atlı bir yakınının kucağında babasının cenaze namazında saf tuttu. Cenaze namazının ardından polisin naaşı silah arkadaşlarının omuzunda cenaze aracına götürüldü. Bu sırada polisin oğlu babasının tabutunu göstererek gitmek istediğini söyledi. Minik Atlı daha sonra babasını tabutuna son bir kez dokundu. Bu anlar herkesin yüreğini dağladı. Polis gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Adana Emniyet Müdür Doğan İnci ve silah arkadaşları katıldı.

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