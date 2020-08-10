Spor spikeri Emre Gönlüşen, toprağa verildi



Çağlar ÖZTÜRKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)UZUN yıllar çeşitli kanallarda görev yapan ve tedavi gördüğü kanser nedeniyle yaşamını yitiren spor spikeri Emre Gönlüşen (42), memleketi Adana'da son yolculuğa uğurlandı.

Bir süredir kanserle mücadele eden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen'ın yendiği hastalık, aralık ayında yeniden belirti gösterdi. Bu olumsuz gelişmeyi sosyal medyadan, "Kanseri yenip şampiyonluğumu ilan ettim derken Var´dan döndü ama seri penaltılarla alacağım maçı" mesajıyla duyuran Gönlüşen'e birçok spor kulübü ve spor basınından destek mesajları atıldı. Adana'da tedavisi süren Gönlüşen, dün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uzun yıllar çeşitli kanallarda görev alan 2 çocuk babası Gönlüşen için memleketi Adana'da bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adanaspor Başkan Vekili Hamza Akgül, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ADANASPOR TARAFTARLARI UĞURLADI

Emre Gönlüşen'i son yolculuğuna uğurlamak için gelen sevenleri ile tuttuğu takım olan Adanaspor'un taraftarları da Kabasakal Mezarlığı'nda bir araya geldi. Burada Gönlüşen için, dualar edildi. Taraftarların ve sevenlerinin omuzlarında taşınan Gönlüşen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Adanasporlu taraftarlar, Gönlüşen'in mezarına takımlarının atkılarını bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-08-10 17:21:52



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