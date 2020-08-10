Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in adı Adana'da yaşatılacak



Gülşah ÖZGEN/ADANA,(DHA)MUĞLA'da, 16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış, üzerine beton dökülmüş halde bulunan ve memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde toprağa verilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) ismi Adana'nın Yüreğir ilçesinde parka verilecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BELEDİYE MECLİSİNDE OY BİRLİĞİ

Yüreğir Belediyesi Ağustos ayı 5'nci meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in başkanlığında yapıldı. Toplantıda Pınar Gültekin'in, adının ilçede yapılan bir parka verilmesi maddesi görüşüldü. Dervişler Mahallesi'nde yapılan ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir de anıt inşaa edilecek olan parka Pınar Gültekin adının verilmesi tüm partilerin meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

BABA GÜLTEKİN, TELEFONLA BAĞLANDI

Oylamanın ardından Başkan Kocaispir, telefonla baba Sıddık Gültekin'e bağlandı. Başkan Kocaispir baba Gültekin'e tüm meclis üyeleri adına başsağlığı diledi. Gültekin, "Bu karar benim için çok duygu dolu bir anlam taşıyor. Allah düşmanıma bu acıyı yaşatmasın" dedi.

'AİLESİ AÇILIŞA KATILACAK'

İstanbul'da yaşayan baba Gültekin'i önümüzdeki günlerde gerçekleşecek park açılışına da davet eden Başkan Kocaispir, projeyle ilgili bilgi vererek, "Pınar, canavarca hisle ve hunharca katledildi. Hepimiz çok üzüldük biz kadına karşı saygılı bir toplumuz. Malesef kadına karşı şiddet cinayet malesef aşağı inmiyor. Bunla ilgili bir farkındalık ortaya konmak gerekiyordu. Pınar kardeşimizin ismini tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın ortak kararıyla Adana'da, Yüreğir'de bir parkımıza veriyoruz. Kadın cinayetlerine farkındalığı ortaya koymak için orada bir anıt da yapmayı düşünüyoruz. Babası ile canlı yayına bağlandık. Onunda acısını paylaşıyoruz. çok büyük, tarifi olmayan bir acı. Onun acısını paylaşmak için kendisini de park açılışımıza davet ettik. Önümüzdeki günlerde ailesinin de katılımıyla parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2020-08-10 18:45:05



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