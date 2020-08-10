Karataş sahiline vuran yüzlerce soğan görenleri şaşırttı



ADANA, (DHA)ADANA'nın Karataş ilçesinde sahile vuran yüzlerce soğan, görenleri şaşırttı. Belediye Başkanı Necip Topuz, "Bu girişimi salgın sebebiyle zor günler geçiren ülkemizde üreticiye, emekçiye ve vatana yapılan saygısızlık olarak değerlendiriyorum" dedi.

Ceyhan Nehri'ne döküldüğü tahmin edilen ve denizden Karataş sahillerine ulaşan yüzlerce soğan, görenleri şaşkına çevirdi. Kim tarafından döküldüğü tespit edilemeyen soğanlar, sahilleri doldurdu. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Çukurova'nın bereketli toraklarından yetişen mahsullerin bu şekilde israf edilmesi karşısında şaşkınlık ve büyük üzüntü yaşadıklarını kaydetti.

'VATANA SAYGISIZLIK'

Yaptıkları incelemede soğanların kaynağına ulaşamadıklarını anlatan Başkan Topuz, "Bu girişimi salgın sebebi ile zor günler geçiren ülkemizde üreticiye, emekçiye ve vatana yapılan saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Bahçe plajımız boyunca karaya vuran soğanları gören vatandaşlarımız da büyük tepki gösterirken ne amaçla, kim ve kimler tarafından yapıldığını anlayamadık. Vatandaşlarımız tarafından bizlere ulaştırılan ve mavi masamıza iletilen şikayetler doğrultusunda yaptığımız incelemelerde herhangi bir sonuca ulaşamadık. İsraf edilen bu soğanlar, evine ekmek götürmek için alın teri dökenlerin emeğine yapılmış saygısızlık, vatana hainlik, halkımıza düşmanlıktır. Üzüntü ile sahilde izlediğimiz bu görüntünün bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Karataş ADANA, (DHA)

2020-08-10 19:23:32



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