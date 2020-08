Pınar Gültekin adı Yüreğir’de yaşayacak Yüreğir Belediye Meclisi, Muğla’da cinayete kurban giden Pınar Gültekin’in adını bir parka verilmesine karar verdi Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, oy birliğiyle alınan meclis kararından sonra Pınar Gültekin’İn babası Sadık Gültekin’i telefonda arayarak, meclise de canlı olarak dinleterek kararı bildirdi ve park açılışına davet etti

Muğla'da vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in adı Adana'nın Yüreğir ilçesinde Dervişler Mahallesinde yapılacak olan bir parkta yaşatılacak.

Muğla'da 16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış, üzerine beton dökülmüş halde bulunan ve memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde toprağa verilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) ismi Adana'nın Yüreğir ilçesinde parka verilecek.

Yüreğir Belediyesi Ağustos ayı 5. birleşimi Başkan Mehmet Fatih Kocaispir tarafından açıldı. Yoklamanın yapılmasının ardından gündeme geçildi. Gündeme 1 madde daha eklendi. İlk sözü alan CHP'li İsmet Yüksel, Başkan Kocaispir'in kendisini meclisten önce aradığını, Pınar Gültekin'in isminin bir parka verilmesi konusunda destek istediğini belirterek, "Kadına şiddet Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Bu işin siyasetinin olmayacağını kendisine söyledik. Bu yüce davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Hepimizin bir anası, kardeşi, çocuğu var. Türkiye'de özellikle son yıllarda kadına şiddetin had saflara varması hepimizi derinden üzmektedir. Hatta içimizi cız etti diye bir tabir vardır Anadolu'da. Kadına şiddet konusunda devletimizin ve hepimizin yapacağı şeyler var. İçimizin bir daha cız etmemesi için sürekli gündemde tutmanın da çok doğru olacağına inanmıyorum" dedi.



İYİ Parti'li Recai Mercimek de söz alarak şunları söyledi:

"Bu davranışlar insani ve örnek davranışlar. Bu Yüreğir Belediye Meclisi daha önce de farklı isimler vermiştir. Dolayısıyla bu hanımefendiye yapılan zulüm bütün kadınlara yapılmıştır. Bunu ölümsüzleştirmek adını bir parka vermek doğru bir davranıştır. Bu ince davranışından dolayı sayın başkana teşekkür ederiz. Kadınlarımıza yapılan zulmün, hoş görülmesi, affedilmesi mümkün değildir. Başkanı bu davranışından dolayı ve daha önce de şehitler de isimler verilmişti, onlar için de kutluyorum."

AK Parti'li Aslıhan Yavuz da teklifle ilgili verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Ben de grubum adına, kadınlar adına başkanımıza bu ince düşüncesi ve davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Toplumda kanayan bu yarayı hep beraber birlik olarak önüne geçileceğine inanıyorum. Diğer gruplara da desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir anne, bir kız çocuğu olarak kardeş, bacı olarak kadınlara çok görevler düşüyor. Çünkü toplumun mihenk taşları çocuğu yetiştiren anne olarak bize görev düştüğü kadar, toplumun bütün kesimlerinden destek bekliyoruz.



Başkan Kocaispir de, Türkiye’de kadına cinayet ve şiddet konusunun ne töremize, ne inancımıza, ne aslımızla asla bağdaşmayan bir konu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Fakat maalesef her toplumda, her toplulukta olduğu gibi bazı gereksiz insanların, toplum dışına itilmesi gereken insanların yaptığı bu cinayetler hepimizi derinden üzüyor. Bu konu hakikaten günübirlik siyaset malzemesi yapılmayacak kadar ehemmiyetli bir konudur. Bu konu bana ulaştığında dedim ki madem ki bu kardeşimiz canavarca, hunharca katledildi, bu katliam karşısında Yüreğir Belediye Başkanı sıfatıyla bu kardeşimizin isminin bir parkta yaşatılması iradesini koyuyorum dedim. Fakat bu meclisimizin alması gerek bir karar olduğundan Yüreğir Belediye Meclisimizin bundan önce olduğu gibi böyle hassas bir konuda ortak hareket edeceğine inanıyorum dedim. Başta İsmet Yüksel olmak üzere diğer meclis üyesi arkadaşlarla görüştük. Neticede burada bir aileyiz ve onlar da burada bir irade ortaya koydular. Bu karar benim bir kararım değil, AK Parti grubu, MHP grubu, CHP grubu, İYİ parti grubu olarak hep beraber omuza omuza hep birlikte, bir duruşumuzu ortaya koyuyoruz. Artık kadınlarımıza yapılan her türlü şiddeti, her türlü kötü ve hunharca muameleyi şiddetle ve nefretle reddediyoruz.Kadınlarımıza yapılan bu zulmün son bulmasıyla ilgili gerek belediye ve gerek belediye meclis olarak duruşumuzu net olarak devam edeceğini ilan etmek istiyorum. Bu kapsamda bu Yüreğir İttifakı güzel bir ittifaktır. Tüm kararlarımızı Yüreğirimizin iyiliğine, hayrına olan kararları hep oybirliği ile alıyor ve bununla da gurur duyuyoruz."

Parkta kadın cinayetlerine karşı toplumsal farkındalığı ortaya koymak bakımından bir anıtı da düşünebileceklerini ifade eden Kocaispir, bununla ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bir çalışma yapacağını sözlerine ekledi.

Kocaispir daha sonra Pınar Gültekin'in babası Sadık Gültekin'e telefonla bağlandı. Tüm meclis üyelerinin de dinlediği konuşmada, Başkan Kocaispir baba Gültekin'e tüm meclis üyeleri adına başsağlığı diledi. Baba Sadık Gültekin, "Bu karar benim için çok duygu dolu bir anlam taşıyor. Allah düşmanıma bu acıyı yaşatmasın" dedi.

Kocaispir, İstanbul'da yaşayan baba Gültekin'i önümüzdeki günlerde gerçekleşecek park açılışına davet etti.



Olayın geçmişi

Bilindiği üzere olay, Muğla'da meydana gelmişti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilmişti. Şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

