Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü (3)

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CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeler olay yerinden götürülürken anne ile oğlunun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.Can ÇELİK/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-08-12 01:55:09



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