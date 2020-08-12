FETÖ üyeleri, ardışık aramaları şifreleyerek yapmış



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 14 ilde FETÖ/PDY´ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin örgütün mahrem imamlarıyla yaptığı ardışık aramalarda şifreleme sistemi kullandıkları ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı´nca FETÖ/PDY´ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliye yönelik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos sabahı operasyon yaptı. Adana ile İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir´de düzenlenen operasyonda, aralarında 1 öğretmen, 3 eski askeri okul öğrencisi, 12 asker bulunan 26 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Ankara´da, yüzbaşı rütbesiyle görevde olduğu, bu zamana kadar örgütle ilişkisini gizlemeyi başardığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, büfelerde bulunan sabit hat ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalardan deşifre edildiği, daha önceki operasyonlarda yakalanan şüpheliler tarafından teşhis edildikleri belirlendi. Öte yandan şüphelilerin, ardışık arama yöntemiyle örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü öne sürüldü.

ARDIŞIK ARAMALARI ŞİFRELEMİŞLER

Polis, yaptığı çalışmada, şüphelilerin büfe ve ankesörlü telefonda arama yaptıkları esnada, şifreleme kullandıklarını tespit etti. Örgütün `mahrem yapısı´ içerisinde yer alan ve `hususiciler´ olarak da adlandırılan şüpheliler, sorumlulukları altında bulunan kişilerin telefon numaralarını `son iki rakamı 99 ve 100´e tamamlama´, `son dört rakama ait ikili blokları kendi içinde 100´e tamamlama´, `son iki rakamı yer değiştirme´, `sondan iki rakam bloklarını çapraz yer değiştirme´, `telefon numaralarını kredi kartı numarasına benzetme ve `telefon numarasını T.C. kimlik numarasına benzetmek için bir rakam artırma ya da eksiltme' gibi şifreleyerek oluşturdukları taktikle takibi atlatmaya çalıştıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında yüzbaşının da olduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-08-12 09:52:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.