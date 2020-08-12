Apartmanın 12´nci katından düşüp, öldü

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da oturduğu apartmanın 12´nci katından düşen Harun Kütük (70), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi´ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Harun Kütük, apartmanın 12´nci katından aşağı düştü. Apartman sakinleri Kütük´ün yerde hareketsiz yattığını görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kütük´ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kütük´ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Rüşan Anıl ATAR

2020-08-12 09:53:46



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