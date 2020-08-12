Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş (2)

EV MÜHÜRLENDİ
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat´ın, dün gece saatlerinde annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat´ı tabancayla vurarak öldürdüğü apartmanın 6´ncı katındaki dairenin kapısı mühürlendi. Öte yandan Tolga Polat´ın kardeşi Altuğ Polat´ı kaçmaya çalışırken tabancayla vurduğu merdiven dairesinde de kan izlerinin olduğu görüldü.
Vali Yardımcısı Tolga Polat´ın babası Şeref Polat, apartmandan çıktığı sırada sorulara cevap veremedi. Polat'ın yanındaki yakını Alper Okan, "Ayrıntılarını bilmiyorum. Kendisi yoğun çalışan biriydi. Hepimiz zaman zaman bunalıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-08-12 12:51:01
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