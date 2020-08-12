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Vali Elban'dan bağımlılıkla mücadelede kararlılık vurgusu Elban: “Adana’da bağımlılık yapan maddelerin üretim, satış ve kullanımını sıfırlamak için var gücümüzle çalışacağız”

İHA

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'da bağımlılık yapan maddelerin üretim, satış ve kullanımını sıfırlamak için çalışacaklarını söyledi.

Vali Elban'dan bağımlılıkla mücadelede kararlılık vurgusu Elban: “Adana’da bağımlılık yapan maddelerin üretim, satış ve kullanımını sıfırlamak için var gücümüzle çalışacağız”

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana’da bağımlılık yapan maddelerin üretim, satış ve kullanımını sıfırlamak için çalışacaklarını söyledi.
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban, başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; Cumhuriyet Başsavcı Vekili Atilla Rahimi, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, ilçe kaymakamları, il müdürleri ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kurumların sunumları ile başlayan toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, bağımlılıkla mücadelenin devletin tüm kurumlarıyla beraber toplumun tüm kesimini ilgilendiren ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husus olduğuna değindi.
Koronavirüsle mücadele döneminde eğitime ara verilmesine rağmen bağımlılıkla mücadeleyle ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Vali Elban, “Bu konuda farkındalık oluşturulması bizim için esas amaç. Salgın döneminde bizler bazı çalışmalara ara vermek zorunda kaldık ama uyuşturucu tacirleri faaliyetlerine ara vermeksizin devam ediyor. Hiçbir gencimizin bu belaya bulaşmaması için bizler de mücadelemize kararlılıkla devam etmeliyiz” dedi.
Geleceğimizin en büyük düşmanlarından biri olan bağımlılığa karşı mücadeleden asla taviz verilmeyeceğini vurgulayan Vali Elban, “Paydaşlarla birlikte el birliği ile Adana’da bağımlılık yapan maddelerin üretim, satış ve kullanımını sıfırlamak için var gücümüzle çalışacağız. İnanıyorum ki bu çalışmalarımız neticesinde toplum sağlığını ve huzurunu doğrudan etkileyen bağımlılık hususu ilimizin gündeminden çıkacaktır.” şeklinde konuştu.
Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve yapılması gereken çalışmaların ele alınmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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