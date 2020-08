Öldürülen avukatın cenazesinde gözyaşları sel oldu Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tarafından öldürülen avukat kardeşi Altuğ Polat için Adana Adliyesi önünde tören düzenlendi Arkadaşları maktulü kendi selamıyla uğurladı

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tarafından dün gece çıkan tartışma sonrası öldürülen avukat kardeş Altuğ Polat için Adana Adliyesi önünde tören düzenlendi. Polat için avukat arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü. Törene katılanlar Polat’ın her zaman verdiği parmak selamını yaparak onu uğurladı.

Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat’ın cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Daha sonra Altuğ Polat’ın cenazesi tören için Adana Adliyesine getirildi.

Polat’ın tabutunun üzerine cübbesiyle fotoğrafı bırakıldı. Törende hüzünlü anlar yaşanırken, avukat arkadaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Adana Barosu Tiyatro Topluluğu’nda uzun süre görev aldığı öğrenilen Polat’ı arkadaşları alkışlarla uğurladı.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, törende yaptığı konuşmada, Polat’ın renkli bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, “Ömrünün baharında bir gençti, bu sahne ona yakışmadı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Onun her zaman bizim yanımızda olup, bizi her zaman yukarıdan takip edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından duaların okunmasıyla Polat’ın tabutu omuzlarda cenaze aracına taşındı. Bu sırada bir avukat arkadaşı Polat’ın her zaman verdiği parmak selamını yaparak onu uğurladı.

Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat’ın naaşının, Mersin’in Tarsus ilçesinde Hacı Hamzalı köyündeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

