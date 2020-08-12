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Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş (5)

DHA

Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş (5)


TUTUKLANDI 
Adana'nın Seyhan ilçesinde, dün akşam saatlerinde annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Can ÇELİK/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-08-12 20:10:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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