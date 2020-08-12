Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş (5)

TUTUKLANDI
Adana'nın Seyhan ilçesinde, dün akşam saatlerinde annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Can ÇELİK/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-08-12 20:10:54
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