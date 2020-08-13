Polisten Kızılay’a kan desteği Yeni tip korona virüs nedeniyle Kızılay’ın kan stokları azalınca Adana Emniyet Müdürlüğü personeli kan verdi

Yeni tip korona virüs nedeniyle Kızılay’ın kan stokları azalınca Adana Emniyet Müdürlüğü personeli kan verdi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, virüs nedeniyle kan stoklarının azalmasından dolayı emniyet teşkilatı olarak Kızılay’a kan verme kararı aldı. Bunun üzerine Kızılay Adana Başkanlığı ile protokol imzalandı. Dün de bu protokol gereği Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında polisler kan verdi. Vatan için gözünü kırpmadan canını veren polisler, bu kez de hayat kurtarmak için kan verdi. İnci, emniyet teşkilatının gecegündüz demeden çalışan polislerinin pandemi sürecinde kan vererek Kızılay’ın yanında olduğunu söyledi.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Başkanı Ramazan Saygılı, "Değerli müdürümüzün himayesinde kan ile kök hücre bağışı alıyoruz. Evlerinde ve hastanelerde şifa bekleyen dostlar adına, onlara iyiliği bulaştırma, yüreklerde kandil yakma adına inşallah buradan bugün güzel bir sonuç ile ayrılmış olacağız. Bundan dolayı emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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