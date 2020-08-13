Aamir Khan’ın Adana’da ‘Ciğer’ keyfi

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Hindistan sinamasının dünya çapında tanınan oyuncu ve yönetmeni Aamir Khan, film çekimi için incelemede bulunduğu Adana’da ciğer kebabı pişirip yedi.

Hintli oyuncu, önceki gün Niğde Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra Adana'ya geçti. Kentte kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na uğrayan Khan, mangalın başına geçip ciğer kebabı pişirip yedi.

Ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisiyle de karşılaştı. Film ekibi, keşif için Adana'da detaylı araştırma yapacaklarını belirtti.

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