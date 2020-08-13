Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

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Adana trafiğinde patenli gencin otobüsün arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı’nda kaydedilen görüntüde patenli genç, araç yoğunluğuna aldırmadan otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı. Gelip geçen araçların arasında tehlikeye aldırmadan bir süre yolculuk yapan genç, daha sonra gözden kayboldu.

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