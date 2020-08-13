Vali yardımcısının çifte cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı Polise gülümseyerek, ‘Babamı darp ediyordu öldürdüm’ dedi Öldürülen avukat oğlunun kendisini dövdüğünü söyleyen Baba Şeref Polat'ın ifadesinde "Akli dengem yerinde. Oğlum Altuğ, 4 ay önce vasiliğimi almak için dava açmıştı. Bu yüzden iki hem telefonda hem de yüzyüze tartışıyorlardı" dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali yardımcısının çifte cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı Polise gülümseyerek, ‘Babamı darp ediyordu öldürdüm’ dedi Öldürülen avukat oğlunun kendisini dövdüğünü söyleyen Baba Şeref Polat'ın ifadesinde "Akli dengem yerinde. Oğlum Altuğ, 4 ay önce vasiliğimi almak için dava açmıştı. Bu yüzden iki hem telefonda hem de yüzyüze tartışıyorlardı" dedi

İHA

Adana'da annesi ve kardeşini öldürdükten sonra tutuklanan vali yardımcısının, eve gelen polislere gülümseyerek, ''Kardeşim babamı dar ediyordu ben de öldürdüm'' dediği öğrenildi. Baba Şeref Polat da ifadesinde öldürülen avukat oğlu Altuğ'un kendisini dövdüğünü, vasilik davası yüzünden iki oğlunun sürekli tartıştığını anlattı.

Vali yardımcısının çifte cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı Polise gülümseyerek, ‘Babamı darp ediyordu öldürdüm’ dedi Öldürülen avukat oğlunun kendisini dövdüğünü söyleyen Baba Şeref Polat'ın ifadesinde "Akli dengem yerinde. Oğlum Altuğ, 4 ay önce vasiliğimi almak için dava açmıştı. Bu yüzden iki hem telefonda hem de yüzyüze tartışıyorlardı" dedi

Adana’da annesi ve kardeşini öldürdükten sonra tutuklanan vali yardımcısının, eve gelen polislere gülümseyerek, ‘’Kardeşim babamı dar ediyordu ben de öldürdüm’’ dediği öğrenildi. Baba Şeref Polat da ifadesinde öldürülen avukat oğlu Altuğ'un kendisini dövdüğünü, vasilik davası yüzünden iki oğlunun sürekli tartıştığını anlattı.
Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta yaşanan olay öncesi iddiaya göre, Vali Yardımcısı Tolga Polat (45), miras meselesi yüzünden kardeşi avukat Altuğ (41) ve annesi İkbal Polat (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tolga Polat, annesini tabancayla vurdu. Bu sırada kardeşi kaçtı. Vali yardımcısı ise arkasından koşarak apartmanın 3. katında yetiştiği kardeşini tabanca ile öldürdü. Vali yardımcısı daha sonra 6. kattaki annesini öldürdüğü daireye döndü. Polat, kafasına tabancayı dayayıp kendini öldürmek istedi ancak evde bulunan babası Şeref Polat oğlunu ikna ederek elindeki tabancayı aldı. Bir süre sonra komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, vali yardımcısını gözaltına aldı. Baba Şeref Polat ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Baba Polat, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Katil zanlısı Tolga Polat'ın da sorgusu emniyette tamamlandı. Zanlı sevk edildiği adliyede ‘’kasen adam öldürmeden’’ tutuklandı.

‘’İntihar etmek istedi baba önledi, polis gelince gülümsedi’’
Tutuklanan zanlının annesi ve kaçan kardeşini öldürdükten sonra kafasına tabancayı dayayıp ölmek istediği ancak babası Şeref Polat’ın ikna ettiği daha sonra da polisin geldiği öğrenildi. Ayrıca zanlının eve gelen polise gülümseyerek ‘’kardeşim babamı darp ediyordu öldürdüm’’ dediği öne sürüldü.
Baba Şeref Polat’ın da ifadesi ortaya çıktı. Baba Polat’ın ifadesinde, "İki oğlum da birbirleriyle hiç geçinemez. Sürekli olarak tartışacak bir şeyler bulurlar. Benim akıl sağlığım yerinde. Yaklaşık 4 ay önce oğlum Altuğ Polat, vasiliğimi almak için dava açmıştı. Ben ne oğlum Altuğ'a ne de oğlum Tolga'ya vasilik vermek istemiyordum. Sürekli olarak Altuğ'un açtığı dava üzerine, hem benim evimde yüz yüze hem de telefonla birbirlerini aradıklarında tartışıyorlardı. Yaklaşık 15 gün önce oğullarım Altuğ ve Tolga, bizim evde, benim vasiliğim üzerine tartıştılar. O günden bu yana Tolga'yı görmedim. Oğlum Altuğ'un açtığı vasilik davası sonrası bankada bulunan 1 milyon TL'lik param donduruldu. Olay günü ‘yürüyüşe gidiyorum' diyerek evden ayrıldım, saat 21.30'da ise eve geldiğimde diğer oğlum Tolga Polat'ın eve geldiğini gördüm. Tolga tek başınaydı. Elinde tabanca görmedim. Gelir gelmez 'Annem nerede?' diye sordu. Ben de eşim Afiyet İkbal evde olduğu halde 'Bilmiyorum' dedim. 'Ben, aşağıda merdivenlerde Altuğ'u vurdum' dedi. Belinden siyah renkli bir tabanca çıkardı. Elinde tabancayla evin banyosuna doğru gitti. Banyonun kapısını açmaya çalıştı ama banyo kapısı kilitliydi. Banyonun kapalı kapısının önünden 3 el silah sıktı. Ben olanları görüyordum. Banyonun kapısından hiç içeriye girmedi. Eşim Afiyet İkbal'in banyoya girip, kendisini kilitlediğini duymadım. Banyoya girdiği anı görmedim. Arkasından mutfağa girdim. Tolga elindeki tabancayı hazırlıyordu. Silahlardan biraz anlarım. Tolga, elindeki tabancayla mutfakta doldurboşalt yaptı. Bana 'intihar edeceğim' dedi. Daha sonra elinde tabancayla evin salonuna geçti. Normalde benim kendisine gücüm yetmez ama bir hamleyle elinden tabancayı aldım. Biraz direndi ama bana zarar vermek istemedi. Zaten oldu bitti, bana zarar vermek istemez. Ben kendisinden tabancayı aldıktan sonra bana 'Hapis yatılır mı baba, ver kendimi de vuracağım' dedi. Ben kendisine tabancayı vermedim. Tabancanın arkasındaki düğmeden emniyete aldım. Tetiğe bastım ama çalışmadı. Polisler gelene kadar silahı almak için yalvardı ama vermedim. Kapıyı Tolga açtı, gelenler polis olduklarında söylediklerinde Tolga onlara gülümsedi. Polislere, 'Altuğ, babamı darp ediyordu, ben de öldürdüm' dedi. Annesi Afiyet İkbal ile ilgili bir şey söylemedi.’’ dedi.

‘’Oğlum beni döverdi
Baba Polat öldürülen oğlunun kendisini darp ettiğini ileri sürerek şunları söyledi:
‘’Olaydan bir gün önce saat 21.00 sıralarında oğlum beni elleriyle darp etti. Eşim Afiyet İkbal, beni ondan kurtardı. Olay sonrası polise gitmedim. Daha önce dövdüğünde de polise gitmemiştim. Altuğ'un beni dövdüğünü Tolga'ya söylemedim. Ama Tolga'nın eşine söyledim. Bankada 1 milyon TL kadar dondurulmuş param, 300 dönüm kadar arazim ve 4 bin metrekare arsam vardır. Oğlum Tolga'nın, Altuğ ve eşim Afiyet İkbal'i dövdüğüne şahit olmadım ve duymadım. Ben iki oğluma da vasiliğimi vermek istemem. Zaten bir ay önce Kurttepe'deki Ruh Sağlığı Hastanesi'nden akıl sağlığım yerindedir şeklinde doktor raporu almıştım. Ertesi günkü mahkemeye sunulacaktı. Oğlum Tolga, hiçbir zaman bana kredi çektirmek istemedi. 23 ay kadar önce 'Tarım kredisi çeksek ne olur?' dedi. Ama öylece kaldı. Üzerine bir daha konuşmadık. Oğlum Tolga, hiçbir zaman 'Bana senin vasin olayım' diye bir beyanda bulunmadı.’’

‘’Film gibi cinayet olmuş’’
Emekli coğrafya öğretmeni baba Şeref Polat'ın üzerine olduğu öne sürülen bankadaki 1 milyon TL ile 300 dönüm arazi ve 4 bin metrekare arsanın aile içinde paylaşımına karar verildi. Ancak Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, mal paylaşımında anlaşamadığı annesi Afiyet İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile zaman zaman tartıştı. Şeref Polat'ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istemesi üzerine anne İkbal ile avukat oğlu, babanın 'akli dengesinin yerinde olmadığı' iddiasıyla vesayet davası açtı. Duruşması dün görülecek dava öncesi baba Şeref Polat, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 'akıl sağlığı yerindedir' raporu aldı.
Vali Yardımcısı Tolga Polat ise önceki akşam baba Şeref ve anne Afiyet İkbal Polat'ın 6'ncı katta, kardeş Altuğ Polat'ın 3'üncü katta yaşadığı apartmana geldi. Polat, avukat kardeşini 3'üncü katın merdiveninde tabancayla vurarak, öldürdü. Ardından da kendini korkuyla banyoya kilitleyen annesini vurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Domuz avında, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla öldü
YEREL HABERLER Domuz avında, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla ...
Annesi ile kardeşini öldüren vali yardımcısının babası: Aynı tabancayla intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Annesi ile kardeşini öldüren vali yardımcısının ...
Yaban domuzu yerine arkadaşını vurdu Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 arkadaşın domuz avı faciayla bitti
YEREL HABERLER Yaban domuzu yerine arkadaşını vurdu Adana'nın ...
Kapkaççıyı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu Adana’da döviz bürosundan 73 bin 800 lira alan vatandaşın 30 bin lirasını alıp kaçan bir zanlı, vatandaşların kovalaması sonrası yakalanırken bu anlar saniye saniye görüntülere yansıdı Kaçarken dolmuş altıda kalma tehlikesi atlatan kapkaççıya yetişemeyen vatandaşlar arkasından ellerindeki malzemeleri fırlattı
YEREL HABERLER Kapkaççıyı yakalamak için vatandaşlar seferber ...
Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu ...
30 bin lirayı alıp kaçtı, trafik polisi yakaladı
YEREL HABERLER 30 bin lirayı alıp kaçtı, trafik polisi yakaladı
Adana’da kaçak içki ve puro operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçak içki ve puro operasyonu
Adana´da 70 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 70 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ...
Aamir Khan’ın Adana’da ‘Ciğer’ keyfi
YEREL HABERLER Aamir Khan’ın Adana’da ‘Ciğer’ keyfi
Yeni Adana Stadyumu’nun hibrit çim serimi tamamlandı
YEREL HABERLER Yeni Adana Stadyumu’nun hibrit çim serimi tamamlandı
Polisten Kızılay’a kan desteği Yeni tip korona virüs nedeniyle Kızılay’ın kan stokları azalınca Adana Emniyet Müdürlüğü personeli kan verdi
YEREL HABERLER Polisten Kızılay’a kan desteği Yeni tip korona virüs ...
Dana şırdanı hem gözü hem mideyi doyuruyor 
YEREL HABERLER Dana şırdanı hem gözü hem mideyi doyuruyor 
Çamura saplanan ineğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Çamura saplanan ineğin imdadına itfaiye ekipleri ...
Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş (5)
YEREL HABERLER Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı ...
Annesini ve kardeşini öldüren Vali Yardımcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Annesini ve kardeşini öldüren Vali Yardımcısı ...
Aamir Khan, Adana kebabı yedi
YEREL HABERLER Aamir Khan, Adana kebabı yedi
Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı ...
Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş (4)
YEREL HABERLER Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı ...
Karalar, ”Yüreğir’e var da bize yok mu?” Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşan Başkan Zeydan Karalar, belediye gelirlerinin kamuya tahsisine ait komisyon raporu görüşülürken, aynı konunun Yüreğir Belediye Meclisinde oybirliği ile kabul edildiğini hatırlatarak, aynı şekilde burada da ittifakla kabul edilmesini istedi. Meclis, Karalar’ın istediği şekilde değil de komisyondan geldiği gibi oy çokluğuyla kabul edince, ”Yüreğir’e var da bize yok mu?” dedi
YEREL HABERLER Karalar, ”Yüreğir’e var da bize yok mu?” Adana ...
Katil zanlısı vali yardımcısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Katil zanlısı vali yardımcısı adliyeye sevk edildi
Öldürülen avukatın cenazesinde gözyaşları sel oldu Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tarafından öldürülen avukat kardeşi Altuğ Polat için Adana Adliyesi önünde tören düzenlendi Arkadaşları maktulü kendi selamıyla uğurladı
YEREL HABERLER Öldürülen avukatın cenazesinde gözyaşları sel ...
Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş (3)
YEREL HABERLER Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı ...
Vali yardımcısı tarafından öldürülen anne ve kardeşin cenazesi alındı
YEREL HABERLER Vali yardımcısı tarafından öldürülen anne ve kardeşin ...
Vali yardımcısı, anne ve kardeşini 20 milyonluk miras tartışmasında öldürmüş
YEREL HABERLER Vali yardımcısı, anne ve kardeşini 20 milyonluk miras ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X