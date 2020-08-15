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Sağlıkta şiddete türkülü kınama Adanalı arabesk sanatçısından sağlık çalışanlarının sesini duyurabilmek için şarkılı, türkülü, bol göndermeli eğlenceli bir klip hazırladı Kenan Arslan: “Sağlık çalışanları olmasa biz yokuz”

İHA

Türkiye'de son dönemlerde artan sağlıkta şiddet olaylarını kınamak için Adanalı arabesk sanatçısı türkü söyleyip klip çekti. Sağlık çalışanları ve oyuncuların yer aldığı eğlenceli klip, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Sağlıkta şiddete türkülü kınama Adanalı arabesk sanatçısından sağlık çalışanlarının sesini duyurabilmek için şarkılı, türkülü, bol göndermeli eğlenceli bir klip hazırladı Kenan Arslan: “Sağlık çalışanları olmasa biz yokuz”

Türkiye’de son dönemlerde artan sağlıkta şiddet olaylarını kınamak için Adanalı arabesk sanatçısı türkü söyleyip klip çekti. Sağlık çalışanları ve oyuncuların yer aldığı eğlenceli klip, sosyal medyada binlerce kez izlendi.
Korona virüsle mücadelede hep ön sırada olan ve önemi her geçen gün artan sağlık çalışanlarına şiddet devam ediyor. Her ne kadar sağlık çalışanlarına şiddete emsal ceza kararları verilse de bazı kişiler bu şiddeti sürdürüyor.
Adana’da da 2 yıldır arabesk türkü söyleyen sanatçı Kenan Arslan (38), sağlıkta şiddet olaylarını kınamak için özel bir hastane ile anlaşıp türkü söyleyip klip çekti. Hastane önünde, odalarda ve ambulans içerisinde şarkı söyleyen Arslan’a oyuncuların yanı sıra sağlık çalışanları da eşlik etti.
Bir sağlık çalışanına şiddetinde yer aldığı videoyu kullanan Arslan’ın klipi sosyal medyada binlerce kez izlenildi.
“Sağlıkçılar bizim için çok önemli”
Klip hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Arslan, “Sağlıkçılarımız öyle kötü zamanlar geçirdiler ki bunu bir nevi gündeme getirmek istedim. Yeri geldi 1520 gün hastanede kaldılar. Onlara moral açısından bir şarkı yapmak istedim. Buna karar verdik. Güzel bir klip yaptık. Sağlıkçılar bizim için çok önemli. Elimizden geleni yapmaya çalıştık” diye konuştu.

“Onlara güzel bir moral oldu”
Klipte sağlık çalışanlarının da oynadığına dikkat çeken Kenan Arslan, “Sağ olsunlar sağlık çalışanları klipte hep bizim yanımızda oldular. 12 oyuncumuz vardı gerisi hep sağlık çalışanlarıydı. Onlara da güzel bir moral oldu. Elimizden geldiğince güzel bir şey yapmaya çalıştık. Pandemi sürecinde onlara gerçekten destek vermemize inandığım için bu şarkıyı yapmak istedim” ifadelerini kullandı.

“Sağlık çalışanları olmasa biz yokuz”
Sağlık çalışanları her zaman takdir ettiğini belirten Arslan, “Hep sağlık çalışanları şiddete maruz kalıyor. Her zor zamanımızda bizim yanımızdalar. Bir yerimiz ağrıdığında onların yanına gidiyoruz ve hiçbir karşılık beklemeden bizimle ilgileniyorlar. Sağlık çalışanları olmasa biz yokuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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