Bilim Kurulu üyesi: 'Covid-19 eğitimi' verilmesi gerek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilim Kurulu üyesi: 'Covid-19 eğitimi' verilmesi gerek

DHA

Bilim Kurulu üyesi: 'Covid-19 eğitimi' verilmesi gerek


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandemi sürecinde 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle açılmasına karar verilen okul dönemindeki 18 milyon öğrenci için her yaş grubuna yönelik 'Covid-19 eğitimi' verilmesi gerektiğini belirtti. Vaka artış hızına bağlı olarak başlayacak olan yüz yüze eğitim sürecinde okulların rutin olarak velilere ulaşarak, çocukta ya da çevresinde koronavirüs bulgusu olup olmadığının sorgulanabileceğine işaret etti. 
Türkiye'de 18 milyon öğrenci için Bilim Kurulu toplantısı sonrası 20202021 EğitimÖğretim yılının başlamasına ilişkin 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle açılmasına, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitimin başlamasına karar verildi. Özel okullar ise 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitimin başlaması durumunda öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı'nca maske temin edilecek. Üniversiteler için ise eğitimöğretim takvimlerinin 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlaması istendi. 
'DAHA AZ ÖĞRENCİ MODELİ OLABİLİR' 
Pandemi sürecinde zorlu bir süreç olan okulların açılması konusu ile ilgili büyük yaş grubundaki öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum sağlayabileceklerini dile getiren Prof. Dr. Yeşim Taşova, özellikle kreşe giden küçük çocuklar için bu durumun sıkıntı oluşturabilceğini kaydetti. Hastalığın riskinin bu çocuklarda daha düşük olmasıyla birlikte özellikle evde, riskli gruba ve büyüklerine taşımaları açısından risk olacağına dikkati çeken Taşova, daha az öğrenci modelinin faydalı olacağını belirterek, şöyle konuştu: 
"Her şey vaka artış hızımıza bağlı. Okulla ilgili karar, vaka artış hızı olduğu zaman zaten olayın rengi değişecek. Sadece okullar değil birçok alanda kısıtlamalara gitme söz konusu olabilir. Ek önlem olarak daha az çocuğun okullarda olması, sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra aynı zamanda daha iyi yönetilebilir olmaları açısından önemli. Çünkü böyle de bir zorunluluk var, çalışma hayatı devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde aile büyükleri çalıştığı çocukların kreşlere verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla daha az sayıda, kontrol edilebilir düzeyde alınması gerektiğini söyleyebilirim." 
'HER YAŞ GRUBUNA UYGUN COVID EĞİTİMİ
Bütün okullar için özellikle Covid-19'dan nasıl korunabileceği yöntemiyle ilgili her yaş grubuna özel eğitim verilmesinin son derece önemli olacağının altını çizen Prof. Dr. Taşova, "Özellikle kreş ve ilkokul grubu için gerçekten öğrenmeye açıklar. 3 yaş altında maskenin sürekli takılması gibi uyum sıkıntısı olabiliyor. Ama ağaç yaş iken eğilir. Eğitim için de en uygun zaman. Daha başka sağlık durumları için de geçerli, mutlaka yaş grubuna özel eğitimler verilebilir. Görseller kullanılabilir. Bilgisayardan ya da ekrandan seyrettirilebilir. Bu dönem içerisinde çevremizde baktığımızda 34 yaşlarındaki çocuklara dışarı çıkalım denildiğinde 'yok, virüs var' şeklinde algılarının son derece açık olduğunu görüyoruz" diye konuştu. 
'VELİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?'
Yüz yüze eğitim süreci başladığı takdirde velilerin de dikkat etmesi gereken kurallar olduğunu söyleyen Taşova, "Velilere tavsiyemiz; kendi ailelerinde veya kendileri ile ilgili Covid-19'a ait kuru öksürük, ateş, halsizlik koku ve tat almada sıkıntı gibi bulgular varsa o çocuğu okula getirmemeleri ve kendilerinin de bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. Kendisinde ya da çevresinde bu bulgulara sahip çocuk varsa bunu da mutlaka okula bildirmeleri gerekiyor. Okullarında her gün bu sorgulamayı velilerden istemeleri gerekiyor. Bunu hatırlatmalarında yarar var. Çocuklar okuldan eve döndüklerinde ise mümkün olduğunca riskli grup ve yaşlılarla bir araya gelmemesini, geliyor ise riskli kişi ya da yaşlının maske ile torunu ya da çocuğu ile bir arada olması, el hijyenine dikkat etmesi, odayı havalandırma en temel önlemler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2020-08-15 08:59:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlıkta şiddete türkülü kınama Adanalı arabesk sanatçısından sağlık çalışanlarının sesini duyurabilmek için şarkılı, türkülü, bol göndermeli eğlenceli bir klip hazırladı Kenan Arslan: “Sağlık çalışanları olmasa biz yokuz”
YEREL HABERLER Sağlıkta şiddete türkülü kınama Adanalı arabesk ...
Polis kural ihlallerini affetmedi, vatandaş film gibi uygulama izledi
YEREL HABERLER Polis kural ihlallerini affetmedi, vatandaş film gibi ...
Adana'da, 2 bin 450 polis ile drone destekli 'huzur ve güven' uygulaması
YEREL HABERLER Adana'da, 2 bin 450 polis ile drone destekli 'huzur ...
Adana’da 2 bin 450 polisle asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Adana’da 2 bin 450 polisle asayiş uygulaması
Sedat Şahintürk Adana Demirspor'da
YEREL HABERLER Sedat Şahintürk Adana Demirspor'da
Kozan’da ikamet yangını
YEREL HABERLER Kozan’da ikamet yangını
Oğluna suni teneffüs yapan baba: Ne olur aç gözlerini
YEREL HABERLER Oğluna suni teneffüs yapan baba: Ne olur aç gözlerini
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Adana’da alabora olan yelkenliden göle düşen 3 kişiyi kurtarmak isterken boğulma tehlikesi atlatan genç dalgıç, polislerin dakikalarca kalp masajı yapması ve babasının nefes vermesiyle hayata döndü Gölden çıkarılan ve suni teneffüs yapılan oğlunun başında "Ne olur onu yaşatın, babacığım duy sesimi aç gözünü, duy sesimizi Allah için duy" diye ağlayıp gözyaşı döken babanın duası kabul oldu
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata ...
Adana’da nehrin döküldüğü yere yavru ölü balina vurdu
YEREL HABERLER Adana’da nehrin döküldüğü yere yavru ölü balina vurdu
Adanalı motosikletliler, polis kontrolüne takılmamak için WhatsApp grubu kurmuş
YEREL HABERLER Adanalı motosikletliler, polis kontrolüne takılmamak ...
Yüreğir Belediye şantiyesi yenileniyor Yüreğir Belediyesi, 30 yeni iş aracını bünyesine kattı
YEREL HABERLER Yüreğir Belediye şantiyesi yenileniyor Yüreğir ...
Karslıoğlu: “Yönetmeliklerin sektörün önünde engel değil yapıcı bir şekilde ele alınması gerekiyor”
YEREL HABERLER Karslıoğlu: “Yönetmeliklerin sektörün önünde engel ...
Akçatekir Yaylası'na dev Türk bayrağı
YEREL HABERLER Akçatekir Yaylası'na dev Türk bayrağı
Tarlada çıkan yangında 50 kovan yandı, arılar telef oldu
YEREL HABERLER Tarlada çıkan yangında 50 kovan yandı, arılar telef ...
Zübeyde’nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler Adana’da nişanlısının kiraladığı tarlada ailesiyle birlikte fıstık ve mısır eken Zübeyde Doğan, arazinin sahibi olduğunu iddia ettiği kişilerin hem tacizine hem de fiziksel saldırısına uğradığını söyledi Arazi anlaşmazlığı tartışmasına polis müdahalesi
YEREL HABERLER Zübeyde’nin çiftçilik hayalini kabusa ...
Kozan’da engelli ailelere indirimli ekmek müjdesi Kozan Belediyesi ile Fırıncılar Odası engelli ailelere ekmeğin tanesinin 80 kuruştan verilmesi için protokol imzaladı
YEREL HABERLER Kozan’da engelli ailelere indirimli ekmek ...
Ceylan, kendisini döven ağabeyinden kaçmak için 2'nci kattan atladı
YEREL HABERLER Ceylan, kendisini döven ağabeyinden kaçmak için 2'nci ...
Yok böyle kaza Sürücüsü olmayan sepetli motosikletin kuryeye çarpma anı güvenlik kamarasına yansıdı Yaralı kurye, kendisine sürücüsü olmayan bir sepetli motosikletin çarptığını söyledi, kimseyi inandıramadı Çalışır durumdaki sepetli motosikletin üzerinden inip kaçan iki kişi, güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Yok böyle kaza Sürücüsü olmayan sepetli motosikletin ...
Büyükşehir’in evde bakım ve sağlık hizmeti aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in evde bakım ve sağlık hizmeti aralıksız ...
Sinema tırı mevsimlik işçi çocuklarının ayağına gitti Tarım işçilerinin çocukları gezici tırda sinema ile tanıştı Hayatlarında ilk kez sinema gören tarım işçilerinin çocukları, kimi yalın ayak, kimi kucağında kardeşi ile "Gezen Sinema Tır"ında pür dikkat film izledi
YEREL HABERLER Sinema tırı mevsimlik işçi çocuklarının ayağına ...
Otomobilini isteyen kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilini isteyen kardeşini bıçaklayan ağabey ...
Kiracısı kaçak elektrik ve su kullanan 79 yaşındaki kadına 10 ay hapis
YEREL HABERLER Kiracısı kaçak elektrik ve su kullanan 79 yaşındaki ...
Kadın kılığındaki soyguncular, iş yerine otomatik kapı açılınca girmiş
YEREL HABERLER Kadın kılığındaki soyguncular, iş yerine otomatik ...
Çocuklar Karaisalı'yı gezdi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, baraj gölü turu yaptı, Varda Köprüsü’nü gördü, Yerköprü ile Kapıkaya Kanyonu’nda doğa yürüyüşü yaptı
YEREL HABERLER Çocuklar Karaisalı'yı gezdi Aile, Çalışma ve Sosyal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X