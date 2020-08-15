Adana’da vatandaşlara maske dağıtılıp bilgilendirme yapıldı

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Korona virüs salgını nedeniyle Adana’da polis ve sağlık ekipleriyle birlikte vatandaşlara maske dağıtılıp bilgilendirme yapıldı.

Artan korona virüs vakaları nedeniyle sağlık ekipleriyle polisler cadde ve sokaklarda vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Adana Valiliği’nin talimatıyla ekipler vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda bilgilendirdi.

Maskesi olmayan vatandaşlara maske de dağıtıldı.

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