Saman ambarı alevler içinde kaldı

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Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan bir saman ambarı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesi bağlı Akdam yolu üzerinde bulunan bir saman ambarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre 4 saman ambarına sıçrarken, yangına itfaiye ekipleri 4 araçla müdahale etti. Yangında yaklaşık zararın 1 milyon liralık zarar oluştuğu öğrenildi. Saman depolarına itfaiye ekipleri müdahale ederken çalışanlar korku içinde yangını izledi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan itfaiye müdürlüğü ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

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