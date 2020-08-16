Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı

DHA

Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı


Gülşah ÖZGEN/ADANA,(DHA)KORONAVİRÜS vakalarının artış gösterdiği kentlerden olan Adana'da, 40 dereceyi bulan sıcak havayla birlikte gölgede serinlemek için parka gelen bazı kişilerin, maskelerini ceplerinde taşıyıp, bileklerine astıkları görüldü.
Kent merkezinde, gün içerisinde 40 dereceyi bulan sıcaklıkta gölgedeki banklarda ve çimlerde dinlenenler, ailesi ile piknik yapanlar ve oyun oynayan çocuklar, parkları doldurdu. Ancak koronavirüs vaka sayısının arttığı kentte, serin hava ve gölgeden faydalanmak ve vakit geçirmek için parka gelenlerin, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Bazı kişilerin cebinde taşıdığı, kol ve bileklerinde astığı maskeler ise dikkati çekti. Sosyal medyaya yüklemek üzere video çekmek için parka geldiklerini söyleyen ve maskesini cebinde taşıyan Mehmet Salih Kartal (20), "Şu an parkta mesafe kuralları var, herkes mesafeyi koruyor. O nedenle maskemi takmadım" dedi. 
'GEREK DUYMUYORUZ'
Yanında bulunan ve maskesini koluna takan arkadaşı Zülfikar Demiroğlu (20) ise, "Hava sıcak. Serin olduğu için buraya gelip video çekiyoruz. Maskem kolumda. Burası açık alan ve fazla kalabalık olmadığı için maske takmaya gerek duymuyoruz" diye konuştu. 
'NEFESİMİ DARLIYOR'
Gölgede bulunan bir bankta arkadaşı ile dinlenen ve maske takmadığı görülen Hazar Aslan (18), "Hava çok sıcak. Cehennem gibi yanıyor. Bizde evden çıkıp biraz esinti vardır diye parklara geliyoruz. Maskem kolumda. Ama takamıyorum. Astım hastası olduğum için nefesim daralıyor" dedi. 
MASKE VE MESAFEYE UYANLAR DA VARDI
Kız arkadaşı ile maskelerini takıp sosyal mesafeye uyarak bankta oturan Cennet Karakuş (19) ise herkesi kurallara uymaya davet etti. İki çocuğu ve eşi ile maskelerini takıp, parkta piknik yapan Suriye uyruklu Hibe Muhammed de, şöyle konuştu: "Hava sıcak ama evlerimiz daha sıcak. Aynı zamanda pek güneş almıyor. Çocuklar hava alsın, oyun oynasın ve 'D vitamini' alsın diye parka geldik. Maske takmak çok önemli. Çünkü koronavirüs var. Bizde maskelerimizi takarak geldik." DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2020-08-16 09:38:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DSİ’nin taşkın önleme çalışmaları hız kesmeden sürüyor AK Parti Adana Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'la birlikte taşkınların önlenmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER DSİ’nin taşkın önleme çalışmaları hız kesmeden ...
Yatağında vahşice öldürülen kadının cinayeti 18 yıl sonra çözüldü Adana’da 18 yıl önce evinde tecavüze yeltenilen, işkence yapıldıktan sonra yastıkla boğularak öldürülen kadının katili tam 18 yıl sonra tespit edilerek yakalandı Polis, olaydan sonra mahalleden taşınanları mercek altına alarak zaman aşımına 16 ay kala cinayeti aydınlattı
YEREL HABERLER Yatağında vahşice öldürülen kadının cinayeti 18 yıl ...
Adana’da 2 bin 180 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da 2 bin 180 litre kaçak içki ele geçirildi
Türkiye’nin ilk sağlık müzesinde sona doğru Başkan Akay: “Müzenin sağlık turizmine ve bilime katkısı olacak”
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk sağlık müzesinde sona doğru Başkan ...
Otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişi ...
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist, 37 kilo TNT ile yakalandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bombalı eylem hazırlığındaki terörist, 37 kilo TNT ...
Saman ambarı alevler içinde kaldı
YEREL HABERLER Saman ambarı alevler içinde kaldı
14 bin balya samanın olduğu depoda yangın
YEREL HABERLER 14 bin balya samanın olduğu depoda yangın
Adana Valisi Elban, Adana OSB’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Adana Valisi Elban, Adana OSB’de incelemelerde ...
Adana’da vatandaşlara maske dağıtılıp bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Adana’da vatandaşlara maske dağıtılıp bilgilendirme ...
Kırsalda ev yapmak isteyenlere mimarlık hizmeti Kozan Belediyesi’nden Başkan Özgan, yapılacak olan evlerde 5 ile 10 bin TL arasında bir mühendislik bedeli olduğuna dikkat çekerek, vatandaşa bu hizmeti ücretsiz sunacağını açıkladı
YEREL HABERLER Kırsalda ev yapmak isteyenlere mimarlık hizmeti Kozan ...
Evinde düşen Parkinson hastası, itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Evinde düşen Parkinson hastası, itfaiye tarafından ...
Evde düşüp mahsur kalan parkinson hastası adamı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Evde düşüp mahsur kalan parkinson hastası adamı ...
'Gençlik Meclisi' adı altında PKK'ya eleman kazandırma faaliyeti yürütmüşler
YEREL HABERLER 'Gençlik Meclisi' adı altında PKK'ya eleman ...
Kız kardeşine laf attığı Lübnanlı ağabeyi bıçakladı
YEREL HABERLER Kız kardeşine laf attığı Lübnanlı ağabeyi bıçakladı
Evlenme vaadiyle dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evlenme vaadiyle dolandırdığı öne sürülen şüpheli ...
'Polisim' diyerek sevgili oldu, 11 bin lira dolandırdı Adana’da ‘birine benzettim’ diyerek tanışıp kendisini polis olarak tanıtarak tavladığı kadınla sevgili olduktan sonra 11 bin lirasını aldığı öne sürülen zanlı yakalandı Ayrılmak istediğini söyleyen şahıstan verdiği paraları geri isteyen kadın, "Fotoğraflarını sosyal medyaya atar seni rezil ederim" diye tehdit edilince şikayet için gittiği emniyette adamın polis olmadığını öğrenip şok oldu
YEREL HABERLER 'Polisim' diyerek sevgili oldu, 11 bin lira ...
Adanalı gençler için HDP il binasında filmle PKK için ikna seansı yapmışlar Adana’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan birinin verdiği ifadede, HDP gençlik yapılanması adı altındaki şahısların Adanalı gençleri PKK kamplarına götürebilmek için HDP il başkanlığında PKK ile ilgili filmler izletip ikna etmeye çalıştıklarını söylediği öne sürüldü 14 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Adanalı gençler için HDP il binasında filmle PKK için ...
Laf attığı kızın erkek kardeşini bıçaklayan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Laf attığı kızın erkek kardeşini bıçaklayan zanlı ...
Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Nacar, Adana İl Sağlık Müdürü oldu
YEREL HABERLER Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Nacar, ...
Bilim Kurulu üyesi: 'Covid-19 eğitimi' verilmesi gerek
YEREL HABERLER Bilim Kurulu üyesi: 'Covid-19 eğitimi' verilmesi ...
Sağlıkta şiddete türkülü kınama Adanalı arabesk sanatçısından sağlık çalışanlarının sesini duyurabilmek için şarkılı, türkülü, bol göndermeli eğlenceli bir klip hazırladı Kenan Arslan: “Sağlık çalışanları olmasa biz yokuz”
YEREL HABERLER Sağlıkta şiddete türkülü kınama Adanalı arabesk ...
Polis kural ihlallerini affetmedi, vatandaş film gibi uygulama izledi
YEREL HABERLER Polis kural ihlallerini affetmedi, vatandaş film gibi ...
Adana'da, 2 bin 450 polis ile drone destekli 'huzur ve güven' uygulaması
YEREL HABERLER Adana'da, 2 bin 450 polis ile drone destekli 'huzur ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X